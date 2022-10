El presidente de la Nación, Alberto Fernández, confirmó que se quedará sin su jefe de Gabinete actual, Juan Manzur, para el año que viene, tal como anticipó El Destape. Contó que «se pedirá licencia» en 2023 para abocarse a la política de Tucumán.

«Manzur está trabajando con nosotros. Lo que pasa es que él, y yo comparto, tiene que involucrarse en la política de Tucumán para garantizar un buen resultado. Veremos cómo lo manejamos eso en su momento. Hoy es mi jefe de gabinete», arrancó sobre el tema Fernández en diálogo con Roberto Navarro en #ElDestapeSinFin.

¿Y después viene Olmos?, fue la pregunta que le hizo Navarro. Se refirió a Juan Manuel Olmos, actual vicejefe de gabinete de Manzur y ex jefe de asesores de Fernández. «Olmos es el segundo de él. No lo sé. Espero que Manzur me acompañe, pedirá licencia durante esos meses, veremos cómo lo arreglamos», respondió y eludió Alberto.

Olmos es un incondicional de Fernández y hoy es parte del primer anillo del círculo de consulta permanente del mandatario, junto al Secretario de Presidencia, Julio Vitobello, y el Canciller, Santiago Cafiero (otro de los que sonó para reemplazar al tucumano).

Manzur renunciará a la jefatura de Gabinete en febrero de 2023, según había adelantado fuentes del Gobierno a El Destape la semana pasada. El jefe de ministros integrará la fórmula para ser el vice de Osvaldo Jaldo en mayo por la reelección de la gobernación en Tucumán. Si se consolida esta apuesta política, pujará para ser candidato a presidente o vice en la nacional ese mismo año.

El tucumano no puede ser candidato a gobernador porque no lo permite la Constitución de esa provincia. El médico fue electo mandatario en 2015 y luego reeligió en 2019. No puede ir por un tercer período. Por eso encabezará Jaldo.

Ambos anunciaron hace días que los comicios (no habrá PASO) en esa provincia se adelantaron al 14 de mayo. El primero llegó como mandatario provincial cuando el segundo tuvo que dejar ese lugar para ser jefe de Gabinete en septiembre de 2021, tras la crisis interna en el Frente de Todos producto de la dura derrota en las elecciones de medio término.

«Manzur va a Tucumán para ordenar si hay algunos díscolos del PJ que quieran jugar la propia y abrir otra lista. Llega para ordenar, recomponer y ganar», expresaron fuentes del entorno del médico a El Destape.

Si logra un triunfo contundente, Manzur se posicionará para la elección presidencial. «Primero hay que lograr un buen triunfo en Tucumán que lo fortalezca entre la Liga de los Gobernadores del Norte con su espacio personal. Y después poder jugar y ser un posible candidato a lo que se pueda: a presidente o vice de una fórmula», relataron en off desde el despacho de Jefatura de la Casa Rosada a este portal.

La movida de Manzur obedece a un repliegue que se viene llevando a cabo últimamente con vistas al 2023 y de cuidar cada terruño. El tucumano regresa a su provincia, Juan Zabaleta (exministro de Desarrollo Social) a su municipio Hurlingham y Jorge Ferraresi (exfuncionario de Vivienda) a Avellaneda. Éstos últimos para fortalecer al peronismo en la Provincia de Buenos Aires. Aún resta saber si Gabriel Katopodis (Obras Públicas) volverá a San Martín.

Para suceder a Manzur el año que viene suenan Cafiero, Olmos y también Agustín Rossi, actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia y de buena relación con el Presidente. Por las dudas, desde Cancillería salieron a aclarar que el ministro de Relaciones Exteriores seguirá en su lugar. Aún faltan cuatro meses…

La decisión la tendrá que tomar el presidente Alberto Fernández y jugará por supuesto su intención de ir por la reelección en las presidenciales de 2023 y decidir a quién querrá tener a su lado en plena campaña.

El mandatario viene de rearmar su gabinete, cuando designó tres nuevos lugares, luego de cambios, renuncias abruptas y regresos a intendencias. Fernández decidió poner a dos personas de su sector para ocupar ministerios, sin consultar al resto de los socios del Frente de Todos. Una fue Victoria Tolosa Paz para Desarrollo Social. La ahora ex diputada fue la elegida por el Presidente en 2021 para encabezar la lista de diputados en Provincia. Y además es la compañera de Pepe Albistur, amigo de Alberto y la persona que le alquiló el departamento de Puerto Madero donde vivió Fernández en los últimos años. Raquel «Kelly» Olmos llegó para reemplazar al amigo de toda la vida del Jefe de Estado, Claudio Moroni, en la cartera de Trabajo. La nueva ministra es una histórica dirigente del PJ porteño, cuna política de Fernández. Llegó recomendada por Juan Manuel Olmos.