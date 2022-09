La periodista realizó un vivo desde su cuenta de Instagram, en el que primero se dedicó a agradecer a sus seguidores. “Gracias a todos los medios, a los periodistas que salieron a manifestarse en contra de la censura. Aguante la libertad de expresión. No a la censura previa. Gracias a todos mis compañeros de A24. A todos. Los que estaban en el piso, en el control, desde la gente de seguridad que nos esperaba que ingresáramos, a los que limpiaban, a todos ustedes. Obviamente que me llamaron de todos los medios para que contara lo que pasó, no quisimos hacerlo. Yo no estaba preparada, estaba en shock”, contó.

Luego profundizó: “Me da muchísima bronca todo lo que pasó porque soy periodista, necesito mi micrófono para contarles todo lo que pasa en la República Argentina. No soporté que quisieran ponerme una mordaza. Además, aseguró que ya habían tenido otros episodios similares en el canal, pero que diálogo mediante habían podido resolverlos, excepto este: «Esta vez fue imposible. En América con Sergio Massa no se jode. Fue censura».

Canosa reflexionó sobre lo sucedido y vinculó al canal y su línea editorial con el ministro de Economía: «Desde que asumió Massa como superministro y vi en las primeras filas a las autoridades del canal supe que mis días eran contados. Pero, no pensé que su primer pedido iba a ser censurarme. Está claro que prefirieron a Massa y no a mí. En América era fácil criticar a Alberto y a la vicepresidenta, pero no a Sergio Massa ni a Galmarini. Todo este despelote fue por un video que duraba 38 segundos donde le decían ‘ladrón’. Ese material lo pusieron todos los medios”.

La periodista, entonces, contó puntualmente cómo fue el momento de la censura: “A las 8.25 de ese viernes me informaron que no podía poner ese material y les pregunte por qué, me dijeron porque no. Por Massa cambió la editorial del canal. Cuando a la tarde pasé el material y también me habían bajado unas tantas cosas de Massa, estaba claro que no tenía más libertad. Al super ministro no ese lo podía molestar. A ellos les gusta la censura, pero más la autocensura, así no tienen que mancharse las manos. Conmigo no pudieron, es hermoso ser y sentirse libre. Lo primero que pedí cuando firmé contrato fue libertad, cuando la perdí me fui. No pensé en plata cuando me fui, pensé en no defraudarlos a todos ustedes”.

La conductora además expresó que desde el canal pensaron que «no hablaba en serio» cuando había presentado su renuncia y aclaró que ella no tuvo nada que ver con el programa que salió al aire con su silla vacía. «Lo sentí como violencia psicológica. No solo conmigo, sino con la audiencia», manifestó.

“Ellos (el Gobierno) quieren manejar lo que pensamos y lo que decimos. Quieren un discurso único, piensan que no mostrando lo que pasa, no sucede. Les jode mucho la libertad y le tienen pánico a la libertad de expresión. Armaron un relato y no pueden soportar que vengamos a tirarlo. Hay que poner luz, como a las ratas, para que huyan», cerró.