La Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo de La Pampa continúa realizando una intensa tarea territorial, para relevar el trabajo de personas que se desempeñan en la distribución de productos ofrecidos a través de plataformas de ventas online.

La acción es llevada adelante por la Dirección de Inspecciones y tiene como objetivo garantizarles a los y las dependientes, condiciones laborales óptimas. En el trabajo territorial se pudo detectar que los trabajadores y las trabajadoras no se encontraban formalizados, tampoco recibían beneficios legales como el cobro de aguinaldo, vacaciones y que el seguro estaba a cargo del mismo trabajador, con cobertura contra terceros, careciendo de seguro de riesgo de trabajo.

En otros casos quedaron a la vista excesos en los horarios de trabajo, mayores a las 8 horas diarias, sin que se tuvieran en cuenta los días de descanso. Los operativos comenzaron en la capital de la Provincia y próximamente se extenderán a ciudades del interior, según confirmaron a la Agencia Provincial de Noticias desde la Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo.

En línea.

Las acciones iniciadas prosiguen con las notificaciones correspondientes para la defensa del debido proceso y la Resolución de la Dirección de Inspección. Desde la Secretaría a cargo de Marcelo Pedehontaá, se confirmó que previo a dar comienzo a los operativos se llevó a cabo una reunión institucional con la Subsecretaría de Fiscalización del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires para intercambio de información, de instrumentos inspectivos y planificación de las tareas.

Según se explicó el operativo, inédito por su alcance territorial, pretende controlar la registración, condiciones laborales y de Seguridad y Salud de los y las dependientes de plataformas digitales de delivery. “Tal como nos pide el gobernador Sergio Ziliotto propendemos a dos cosas en el tema laboral: profundizar la búsqueda de puestos laborales, la constante capacitación de quienes lo tienen y asegurarnos de las condiciones legales en que revisten esos trabajadores, y en eso estamos”, se señaló desde la Secretaría.

Con los operativos se busca avanzar en el reconocimiento de los derechos laborales de decenas de pampeanos y pampeanas que trabajan con estas aplicaciones de reparto, en toda la Provincia y, en particular, en las ciudades de mayor densidad poblacional. A pesar de cumplir con todas las obligaciones de cualquier empleado en relación de dependencia, en su mayoría no están registrados y no cuentan con ningún tipo de protección en materia sanitaria y seguridad, dejando en evidencia la imposibilidad de acceder, por ejemplo, a los beneficios previsionales.

Estrategia.

Las apps de delivery se autodefinen como empresas de tecnología que únicamente proporcionan una herramienta informática que conecta individualmente a proveedores de servicios con los consumidores, encubriendo de esta manera la relación que tienen con decenas de miles de personas que deben registrarse como monotributistas o autónomas.

De esta manera no cuentan con sueldo básico, pero deben cumplir un horario estipulado, una cierta cantidad de horas diarias y, aunque no tengan un lugar físico ni fijo de trabajo, deben concentrarse en zonas específicas en donde reciben los pedidos para realizar