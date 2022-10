Tiago PZK es un artista de 21 años que sumó mucha fama durante 2021 y 2022, por lo que sus seguidores aumentaron mucho en redes sociales y consiguió realizar colaboraciones con cantantes de la talla de Tini Stoessel, Bizarrap, Nicki Nicole, Myke Towers o Emilia Mernes. Pero ahora, al criticar duramente al público nacional, Twitter Argentina volvió a unirse y convirtió en meme al exitoso protagonista de la película Cato.

En el tweet, Tiago PZK aseguró: «La gente en Argentina se dedica mucho a tirar mierda a sus propios artistas, en vez de valorar que hoy por hoy tenemos estrellas locales. Al que le guste, que apoye, y el que no, mira para otro lado«. Con esto, sus palabras fueron feroces para los consumidores de su música, algo que podría perjudicarlo en el futuro cercano.

El tweet que eliminó Tiago PZK. Twitter

Tras ello, varios usuarios de la red social del pajarito aprovecharon para responderle de forma agresiva pero para generar risas. El más popular es uno que sumó más de 42 mil me gustas y dice: «Mamita, Tiago PZK diciendo que no le damos bola a los artistas nacionales, después las tenes a Emilia, Tini y Lali llenando 30 estadios y a Trueno cantando con Gorillaz… Que tu música sea una porong* no es nuestra culpa hermano«.

El tweet viral contra Tiago PZK. Twitter

Por eso, Tiago PZK acabó por eliminar su publicación en Twitter y compartió otro tweet como si nada hubiera pasado: «Gracias a la gente que es amorosa con sus artistas y los apoyan, hay mucho talento en este suelo y ustedes pueden lograr todo lo que los sueñan con esfuerzo y amor«.