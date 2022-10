Tamara Báez denunció a L-Gante por maltrato y violencia económica

La separación de L-Gante y Tamara Báez se dio en malos términos y en medio de rumores de infidelidad, primero con una bailarina y luego con Wanda Nara. Pero ahora la expareja se enfrenta en una instancia judicial ya que la joven denunció a su actual exesposo y cantante como figura de «violencia económica, acoso, amenazas y hostigamiento». Además de admitir que debido al maltrato enfermó y llegó a pesar 38 kg.

El letrado de la influencer, dio detalles del reclamo por la cuota alimentaria que le corresponde a Jamaica, la hija que tienen en común con L- Gante. «Le está pasando $50 mil por mes. Claramente estamos hablando de violencia económica. Hoy Tamara está manteniendo a su hija por lo que él le está pasando. La mamá le da comer, le paga la obra social, le compra la ropa, le festeja el cumpleaños”, contó en Nosotros a la mañana (El Trece).

En tanto, el abogado del cantante de cumbia informó que su cliente se encarga del alquiler de la casa de su hija en un barrio cerrado y que le dio a su exmujer un auto valuado en u$s20 mil para que pueda transportarse con la pequeña.

Por otra parte Merlo informó que pidió una medida de restricción perimetral para el artista no se acerque a Báez. «Ella me pidió que de este tema no hablara porque es el padre de su hija”, manifestó. El periodista Carlos Monti insinuó que si solicitaron una orden de restricción es porque hubo algún tipo de episodio violento. “Sí”, le respondió el abogado, sin entrar en más detalles.