Hace algunas semanas, el entrenador del seleccionado argentino Lionel Scaloni se refirió a al presente de los jugadores que tienen chances de viajar a Qatar. “Nosotros hoy estamos tranquilos en el sentido de que si no está uno, está el otro y nos puede rendir. Nos gustaría poder tomar decisiones pura y estrictamente futbolísticas, no tanto por lesiones o sanciones”, sostuvo el oriundo de Pujato, Santa Fe.

Además, detalló como piensa conformar la lista antes de confirmarla: “No hay que achicar la lista, hay que tenerla amplia, en el sentido de los que han venido con nosotros. Estamos con una lista que es la que damos normalmente de 30 o 35 jugadores y después la recortamos».

Para finalizar, no quiso dar nombres particulares del seleccionado y se mantuvo hermético. “Todos esos futbolistas tienen posibilidades de venir. A lo mejor alguno ahora no está y en noviembre si. Es importante tener ese abanico. La idea es no tener solo los 23 o 26 que diga la FIFA. Después, habrá que levantar el teléfono por si alguien no tiene que venir. Lo importante es saber que hay más jugadores de lo que uno pueda llevar”, comentó el DT de 44 años.