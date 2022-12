El secretario general del Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa, Rodrigo Genoni, aseguró que no será candidato a ningún cargo electivo en las elecciones del año que viene, a pesar de reconocerse como un apasionado de la política. Como invitado en el programa «La Parte y el Todo», de la Televisión Pública Pampeana, describió su gestión al frente del gremio y de la Mutual Sindical.

«La realidad es que la mutual no para de crecer, estamos a punto de inaugurar, el 1º de noviembre, la octava farmacia de Amusim, en la calle Luro al lado del Hotel (Unit), que creo que me puedo arriesgar a decir que en metros cuadrados va a ser la farmacia más grande de la Patagonia», señaló.

Y agregó que «desde el punto de vista gremial también estamos trabajando muy bien, hay un equipo de trabajo muy importante que recorre todos los pueblos, estamos cerca de los afiliados, resolviendo sus problemas laborales. Sabemos que los sueldos no alcanzan, y la empatía que generan los dirigentes con el trabajador te lleva a la política. Yo hablo mucho de política, porque necesito que traiga resultados, que resuelva los problemas de los trabajadores, y en eso soy muy crítico hacia adentro», afirmó.

En ese sentido, aseguró que al PJ pampeano «le hace falta más actividad política. Hay cargos en los que hay empleados de carrera, y se hace una gestión que no tiene empatía, tanto a nivel provincial como municipal. Se puede mejorar la gestión con mejores perfiles», aseveró el gremialista.

Pueden mejorar.

En esa línea, Genoni dijo que «hay ministros que pueden mejorar mucho más. Es algo que he hablado con los mismos ministros, tengo llegada a ellos, y les digo va por acá, va por allá. Creo que el peronismo tiene muchos jóvenes hoy trabajando, y muchos jóvenes que tienen mucho por aprender».

«Quizás alguno no me ve grande a mí, pero yo me veo grande con mis 46 años, y digo, hay que saber pedir a los que tienen experiencia, y saber decir esto no lo sé, y consultarle a los que tienen experiencia en gestión. Les digo mucho también a los funcionarios que la política anuncia mucho, ya sea proyectos realizables, como líneas de crédito, como la construcción del Mercado Concentrador, pero me parece que falta ahí el sector privado», explicó.

Y agregó que «el sector privado a veces no necesita esto, porque va por otro lado. Nosotros conformamos una mesa hace un par de meses en la que está el Colegio Médico, el Consejo Médico, las clínicas, los financiadores, y hablando con ellos te das cuenta que en el tema de salud se necesitarían créditos flexibles para mejorar la tecnología de las clínicas».

«Yo lo hablo con los que accedo políticamente, lo hablo con el secretario general de la Gobernación, o a veces se lo he planteado a Sergio (Ziliotto), y tenés resultados. Vos les vas dando inquietudes, pero ellos también tienen gestión y tienen miles de cosas para atender, además de atender a uno», agregó.

Encontrar resultados.

Genoni destacó que lo «apasiona el tema de la política», pero con el objetivo de «encontrarles resultados a los trabajadores. Yo ahora tengo una carrera gremial que acabo de comenzar el 2 de enero como secretario general, y no la voy a abandonar. Hacía ocho años que estaba como adjunto, con muy buen diálogo con Carlos Nemesio, que nos permitía a nosotros tener una continuidad».

«Hoy tenemos muchos chicos que conforman el gremio, desde el punto de vista político gremial, y también en la mutual, que tiene una impronta muy importante. Nosotros proveemos internet a tres pueblos, Santa Isabel, Puelén y Ataliva Roca, y la encargada de multimedios tiene 26 años, el encargado contable tiene 30, el tesorero tiene 34. Hay un gremio y una mutual que tienen una proyección a 30 años, con muy buenos perfiles, y que nos va a trascender rápidamente», destacó.

Desdoblar.

El dirigente opinó que es necesario desdoblar las elecciones en la provincia. «Entiendo que hay que adelantarlas para mayo, como sucedió en las últimas. Hay tiempo, las listas se harán en diciembre, y en febrero serán las internas», consideró.

Aseguró que el panorama nacional puede ser positivo a futuro, pero que no se va a bajar la inflación rápidamente. «Hoy tenés una guerra, que beneficia los precios. Estados Unidos quiere de la Argentina las proteínas, el petróleo, el gas y el litio, porque necesita dárselo a Europa, que no lo está consiguiendo en otro lado, y lo va a venir a buscar acá», detalló, y agregó que «de ahí viene una relación entre Massa y EEUU, pero no va a lograr bajar la inflación rápidamente, porque yo miro el Presupuesto, y si está pronosticado un 60% no es un buen indicio, y tampoco va a conseguir dólares tan rápido».

En ese contexto, dijo que «si te pegás a las nacionales yo creo que te puede ir mal, porque vos vas a tener que elegir en una lista completa. Si están separadas, vos vas a elegir a un gobierno provincial que muestra gestión, que tiene empatía con su pueblo».

Debates y cuestionamientos.

Genoni aseguró que es importante el debate y la discusión de pensamientos, dentro del seno del PJ, entre las diferentes líneas. «Yo participo de algunas reuniones y escucho lo que dicen, y nadie está conspirando, ni está pensando en hacer una interna, ni nada por el estilo. Pero sí hay cuestionamientos internos, dentro de las líneas, que tienen que ver con la misma política», aseguró. Y añadió que «se hizo siempre en el peronismo, y no está mal, que se estén midiendo continuamente me parece que está bien. Y cuando se hace un acto como el del anuncio del Mercado Concentrador, estaban todos, los que supuestamente se critican».

«No dejar a nadie a pie».

Dentro del PJ, entre los que gobiernan, y los que dentro del partido miran y expresan su opinión desde afuera de la gestión, Genoni dijo que es «el que quiere unir eso. Comprendo al que hace gestión, porque la hago, y a veces no se puede estar en todos lados. Pero también entiendo que el tema de hacer política no tiene que ver con que con la política no se hace gestión. Creo que hay que ser empático y hablar con la gente, desde el que está arriba hasta el militante de base».

Asimismo, indicó que «este tema de la política nacional, y cómo está golpeando no solamente a los sectores más vulnerables, también a los trabajadores, vos se lo tenés que mostrar, y hacerle entender que la política provincial está haciendo obras, está inaugurando, está haciendo el asfalto en muchas ciudades, sostuvo al sector empresario en plena pandemia, y aún hoy con muchas líneas de crédito».

«Esto hay muchas veces que tenés que generar una conexión entre los trabajadores y el pueblo, con la política, para que se vea. Y soy un convencido que hay que separar las elecciones».

Preocupación.

Asimismo, Genoni aseguró que «la gente está muy preocupada, porque no ve una solución a la inflación, y en términos reales nosotros usamos las cláusulas gatillo, pero siempre la corremos de atrás. Este es el gran tema por el que uno pide que se haga más política, que uno salga a hablar y a explicarle a los ciudadanos».

«Si sólo se hace gestión y no política corrés riesgos, y lo explico con un ejemplo propio. Si a Cavalieri se le ocurre cortarnos la obra social acá en La Pampa, ¿eso significa que hicimos una mala gestión? Teniendo ocho farmacias, una dietética, servicio de internet, un hotel. El afiliado necesita la obra social, y me va a echar la culpa a mí».

«Hay que estar cerca, y explicar, mostrar quiénes son los actores. Nosotros no dejamos de visitar a los pueblos, y siempre les decimos lo mismo, hay dos cosas que no dependen de nosotros, el salario y la obra social. Pero no vamos a dejar nunca a un afiliado a pie. Y yo creo que el pampeano tiene que saber que el gobierno provincial no va a dejar a ningún pampeano a pie, por mayor proceso inflacionario que haya», cerró.

Fuente La Arena