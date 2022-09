Una mujer llamada Luján, vinculada a Republicanos Unidos, fue el nexo entre Ximena de Tezanos Pinto, más conocida como la vecina de Cristina, la abogada Gladys Egui, que vive hace 4 meses con Tezanos Pintos y los referentes de las organizaciones antiperonistas Revolución Federal y Nación de Desocupados, Leonardo Sosa y Gastón Guerra, a quienes Egui representa legalmente en dos causas judiciales hace menos de un mes. El dato lo brinda Egui y adquiere relevancia porque tanto Sosa como Guerra estuvieron en el edificio de CFK cuatro días antes del ataque a la vicepresidenta y son quienes impulsaron la violenta marcha del 18A a la que concurrió Brenda Uliarte, una de las tres detenidas que tiene la investigación por el intento de magnicidio. La propia Tezanos Pinto reveló el último lunes por la noche en una entrevista televisiva que milita en Republicanos Unidos. ¿Qué es Republicanos Unidos? El partido político cuyos referentes son Ricardo López Murphy y Yamil Santoro en Ciudad de Buenos Aires y se alió a José Luis Espert en Provincia. La abogada Egui dijo que se presentaron ante la jueza María Eugenia Capuchetti y se pusieron a disposición de la Justicia.

Egui aseguró que una clienta suya que adhiere a Republicanos Unidos y que se llama Luján fue quien la presentó con Tezanos Pintos, la vecina de CFK. “Por Luján conocí a Ximena”, contó la abogada, que se especializa en prevención de lavado de activos. Dijo que Luján es amiga de quien habita el sexto piso del edificio de Uruguay y Juncal donde ahora también vive ella. Pero eso no es todo. Las coincidencias continúan. De acuerdo al relato de la abogada, Luján también concurrió a una manifestación en contra de Cristina en aquella esquina el 23 de agosto pasado, luego de que el fiscal Diego Luciani pidiera 12 años de prisión para la vicepresidenta y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. Allí también estaba Leonardo Sosa de Revolución Federal. Allí se habría conocido. Según la abogada Egui, Luján “conoce a los chicos porque tuvieron algo que ver con el partido republicano”.

A la luz del relato de la letrada, su clienta Lujan se manifestaba con cierta frecuencia en contra del Gobierno. “Es una persona que ejerce su derecho constitucional de expresarse en contra de la política económica de este gobierno. No pertenece al partido, conoce gente de Republicanos Unidos pero no milita en el partido. Menos en aún Revolución Federal”, señaló.

El contacto con Leo Sosa

El relato de Egui da cuenta de cómo se articularon diversos partidos de derecha para movilizar hacia la casa de CFK tras el alegato fiscal en la causa Vialidad. “Lujan se conoció con Sosa manifestando aquí abajo el 23 de agosto, después de los alegatos del fiscal. Se juntó gente del partido Republicano, y otras agrupaciones, a manifestar a favor de los alegatos del fiscal Luciani. Llegaron los muchachos de La Cámpora y hubo enfrentamientos. Luján y Leonardo estaban allí y estaba otro amigo mío, que es por el que yo conocí a Lujan, que no milita en el partido ni nada. Cuando lo detienen a Leonardo, Luján le da mi número para que yo lo pudiera orientar”. Sosa, explicó su abogada, fue detenido por resistencia a la autoridad al “discutir con un agente de la Policía Federal”. Fue excarcelado rápidamente. Su causa tramita ante el juzgado federal de Ariel Lijo, según precisó la letrada.

Aquel 23 de agosto en que fue detenido Sosa es uno de los días en que los atacantes de CFK estaban haciendo inteligencia en los alrededores de la vivienda de la expresidenta.

Leonardo Sosa es uno de los referentes de Revolución Federal, un violento grupo anti K que registra su primer acto en mayo pasado, realiza escraches muy agresivos y convocó a la marcha del 18 A la que concurrió Brenda Uliarte bajo la consigna “Van a correr todos”. En sus redes, donde replica lo que sostienen los referentes libertarios e incluso la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se burló del intento de magnicidio. El 3 de septiembre, por ejemplo, retuiteó: “No me defraudaron y se le pararon de manos al discurso victimista K, los felicito a los dos @JMilei y @jlespert”. Espert representa a Republicanos Unidos en la provincia de Buenos Aires.

También el 3 de septiembre, Sosa retuiteó una frase de Espert que había replicado Avanza Libertad: “@jlespert en @C5N: ‘Acá no hay ni violencia política como la que tuvimos en los 70 que fue un baño de sangre, eso sí fue violencia política, ni tampoco hay discurso de odio. No tienen ni idea de lo que es un discurso de odio’», dijo para bajarle el precio al intento de magnicidio. Un día antes, el 2 de septiembre, Sosa tuiteó en favor de la presidenta del PRO por su reacción ante el intento de asesinato de Cristina: “Bullrich 2023 más que nunca”. A su vez, ante la declaración previa de Máximo Kirchner de que «en Juntos por el Cambio están viendo quién mata al primer peronista», tuiteó: “JSNDKDKD OJALA”.

La representación legal de Guerra

En los días siguientes quien la contacta es Gastón Guerra del grupo Nación de Despojados, que articula actividades con Revolución Federal y se creó casi a la par. “Guerra se comunica conmigo porque había sido citado a prestar declaración en la fiscalía 15 de la Ciudad de Buenos Aires por las supuestas amenazas al periodista Lautaro Maislin”, indicó la abogada. Las agresiones de Guerra al periodista de C5N fueron registradas por las cámaras el 3 de agosto. No fueron «supuestas». Se dieron cuando un grupo de manifestantes en el que estaba Guerra escrachaban a Sergio Massa. Consultado para esta nota, Maislin precisó que el caso aborda “las agresiones del día que asume Massa y amenaza de golpes el día anterior en el Congreso cuando Massa renuncia” a la Cámara Baja. “Un día me amenaza y el otro me agrede”, precisó.

La abogada Egui también se vincula con Guerra por intermedio de Luján. Según dijo la letrada a este medio, con respecto a Gastón “Lujan también lo había conocido con motivo de la reunión de repudio que se hizo contra Massa cuando asumió como ministro”. Es decir, también habría sido parte de la manfiestación.

Encuentro en edificio de CFK

Tezanos Pintos, la abogada Gladys Egui, Leonardo Sosa y Gastón Guerra se reunieron el 28 de agosto en el sexto piso del edificio de Juncal y Uruguay, justo un piso más arriba de donde se encontraba CFK. Tanto Sosa como Guerra se fotografiaron en el departamento y subieron la imagen a redes.

“Pensar que debajo de mis pies está la mafiosa más grande de la Nación Argentina”, posteó Guerra con una selfie suya en el balcón. Uno de los hashtags que escribió fue “#argentinasincristina”. Sosa también posteó. Subió una fotografía suya con Guerra y escribió: “Con el gran kumpa Gastón mientras nos ambientan abajo con cantos”, escribió.

La abogada le intentó bajar el interés a la presencia de Sosa y Guerra en el edificio de CFK. Resaltó, y es cierto, que ninguno de los dos está imputado en la causa. Tan cierto como que se manifestaron de forma muy violenta en contra de la vicepresidenta y organizaron una marcha a la Casa Rosada con antorchas a la que concurrió Brenda Uliarte, que también seguía a Revolución Federal en Instagram, es decir, se sentía interpelada por este espacio.

“Si las personas se sacaron fotos acá lo debe hablar con Ximena. Mi relación con ellos es profesional”, argumentó Egui y se quejó de que se “ensañen conmigo”. “Hay más vecinos, por qué de ellos no escriben”, se preguntó. “Acá se están queriendo tergiversar las cosas. Para distraer a la opinión pública de lo que pudo pasar con el atentado y otros problemas muy graves del país”, indicó. Y agregó: “El atentado no se cometió dentro del edificio”.

Lo que llama la atención y eso es motivo de consulta es la secuencia de coincidencias:

Según dijo Egui en la entrevista con María O’Donnell llegó a la vivienda de Tezanos Pinto hace 3 o 4 meses, lo que coincide con la gestación de Revolución Federal y Nación de Desocupados. Egui no quiso precisar una fecha de llegada y dijo que es parte de su vida privada. “Mi vida privada es mía y las acciones privadas de los hombres solo Dios las juzga. Las explicaciones las daré en la Justicia. Aclaré que lo mío no es tarea militante. No pertenezco al Partido Republicano. Soy peronistas, no K. Y de mi vida privada no hablo, no corresponde”, respondió.

y dijo que es parte de su vida privada. “Mi vida privada es mía y las acciones privadas de los hombres solo Dios las juzga. Las explicaciones las daré en la Justicia. Aclaré que lo mío no es tarea militante. No pertenezco al Partido Republicano. Soy peronistas, no K. Y de mi vida privada no hablo, no corresponde”, respondió. Viviendo en el piso de arriba de CFK asume la defensa de Sosa y Guerra entre el 23 y el 27 de agosto, en los días previos a los intentos de magnicidio. Ambos tienen mensajes muy agresivos para con CFK e impulsaron una marcha a la concurrió Brenda, que en su Instagram seguí a Revolución Federal. Esta agrupación también levantó una salida de Brenda por Crónica y festejó su ataque a las personas que cobran planes sociales.

Ambos tienen mensajes muy agresivos para con CFK e impulsaron una marcha a la concurrió Brenda, que en su Instagram seguí a Revolución Federal. Esta agrupación también levantó una salida de Brenda por Crónica y festejó su ataque a las personas que cobran planes sociales. El 28 de agosto, cuatro días antes del ataque 1 de septiembre y uno después del intento del 27 de agosto, tanto Sosa como Guerra ingresan al departamento y hasta se toman fotografías y las suben a las redes. La abogada dijo que los dos jóvenes concurrieron porque le tenían que firmar unos papeles y luego se quedaron conversando con Tezanos Pintos.

A esto se suma que ahora se sabe que Sabag Montiel y Brenda estaban buscando un departamento para alquilar en la zona desde el que se viera la casa de Cristina. Los mensajes serian del 23 de agosto. Cinco días después Sosa y Guerra logran ingresar al departamento de Tezanos Pinto.

Vecina de CFK: “Milito en Republicanos Unidos”

“Yo estoy afiliada a un partido político, Republicanos Unidos. Es un partido que nació de muchos pequeños partidos liberales que lograron juntarse y se aliaron con López Murphy y Yamil Santoro”, afirmó Ximena de Tezanos Pinto este lunes en el programa Animales Sueltos que se emite por el canal América. Se trata de uno de los partidos libertarios del país.

Republicanos Unidos se crea en noviembre de 2020 y tiene su primer desempeño electoral en las legislativas de 2021. Sus referentes son Ricardo López Murphy y Yamil Santoro en la Ciudad de Buenos Aires. En Provincia el espacio se alió con José Luis Espert.

Durante la crisis de las vallas en Recoleta, un día antes del ingreso de Sosa y Guerra al edificio en que vive CFK, es decir, el 27 de agosto, López Murphy tuiteó: “Son ellos o nosotros”. Ese mismo día, según reconstruyó la Justicia, Sabag Montiel y Brenda Uliarte habían intentado asesinar a CFK pero no lograron acercarse a su “objetivo”. El 1 de septiembre estuvieron mucho más cerca de lograr su cometido.

A estas expresiones se suman otras de Espert contra Cristina que van en la misma línea agresiva, como por ejemplo, la que tuiteó el 1 de agosto: “Cristina CHORRA”.

Presentación ante Capuchetti

Egui hizo una presentación ante el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti para ponerse a disposición de la Justicia. El escrito la incluye a ella, a Tezanos Pintos, Sosa, Guerra y a Luján. “Dios nuestros datos personales, domicilios, teléfonos, mails de contacto. La presentación se hizo en base a las versiones periodísticas que nos involucran como partícipes en la planificación del atentado. En base a eso quisimos ponernos a disposición del juzgado para lo que fuera necesario”, explicó a este medio.

La abogada dice que se la ubicó como cómplice del intento de magnicidio “por ejercer mi trabajo como abogada. Si yo hubiera querido ser cómplice del atentado no necesito estar acá”, dijo por el departamento que habita. “Puedo hacerlo en un bar de acá a dos cuadas. Están queriendo desvirtuar”, se queja. Acto seguido dijo que “se darán las explicaciones en la Justicia y no en la prensa”.

“No me gusta el alto perfil”, asegura. “Soy una ciudadana más”, agrega. Y aún cuestiona haber quedado en el centro de la escena mediática por este caso, en el que en un mismo lapso temporal distintos actores de peso para la trama coinciden en la esquina de Uruguay y Juncal.