De acuerdo a la información oficial, de no mediar inconvenientes, ¿Quién es la máscara? finalizará el próximo jueves 13 de octubre. De este modo, quedan poco más 15 días para que el programa sea removido de la oferta del viejo Canal 11.

Hasta el momento no se pronunció ninguna autoridad oficial de Telefe, mientras el programa continúa su camino y cada vez son más los famosos que van yéndose del certamen y sorprendiendo a los televidentes. Esto ocurre porque no se hizo pública la lista de celebridades que están detrás de cada disfraz. Sin embargo, parece que la fórmula no alcanza en cuanto a métricas se refiere.

Fuertes internas con Natalia Oreiro en «¿Quién es la máscara?»

¿Quién es la máscara?, la nueva apuesta de Telefe, no está funcionando como se esperaba y los números no acompañan al gran show musical con famosos disfrazados. El programa que no logra superar en amplitud de televidentes a Canta Conmigo Ahora (El Trece) está generando una fuerte crisis en su conductora, la querida actriz Natalia Oreiro.

Según publicó La Pavada (Crónica), se multiplican las críticas al show de gran presupuesto y Natalia Oreiro no estaría de acuerdo con la desorganización de su equipo de jurados. Precisamente, a Oreiro le molestarían los viajes que hace, a veces, la empresaria Wanda Nara de jueves a lunes a Europa.

Esto, sumado a los compromisos laborales y giras de Roberto Moldavsky y Karina «La Princesita», hace que ¿Quién es la máscara? no llegue a desarrollar todo el potencial del juego por saber que famoso se encuentra en cada disfraz. Por el momento, las personalidades que se sacaron la máscara fueron «El Mago» Coria, Marta Minujín, Ángela Leiva, Ricardo Mollo, Magdalena Aiceaga, Raúl Lavié, Santiago Maratea y Marcela Morelo, entre otros.