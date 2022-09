Quién es el abogado de Nicolás Carrizo: trabajaba para un economista de Milei y representó a distintas celebridades

Mientras avanza la investigación que intenta determinar la totalidad de los involucrados en el atentado contra Cristina Kirchner, como así también la pena que les corresponderá, se conoció que el abogado de Gabriel Carrizo, apuntado como el líder de la banda que organizó el ataque, es Gastón Marano. El letrado tiene cierta relevancia dentro del ambiente mediático. Abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires, cuenta con formación en Argentina y Estados Unidos, además de poseer un posgrado en materia internacional.

Atentado contra Cristina Kirchner: la madre del presunto jefe de la banda rompió el silencio

En el marco de la detención del supuesto líder de la banda, Gabriel Carrizo. Su madre dio un par de declaraciones a periodistas que se acercaron al lugar. Mientras esperaba la llegada de la Policía Aeroportuaria, en la breve charla aseguró que su hijo es inocente, lo describe como «incapaz» de planificar y llevar a cabo el atentado. También aclaró que no conocía a Sabag Montiel ni a Brenda Uliarte, ni a los demás compañeros de trabajo de su hijo.

Stella Maris y su otro hijo Facundo, esperan ansiosos la liberación de Gabriel Carrizo. Quien se encuentra en Comodoro Py esperando declarar, luego de que lo detuvieran el pasado miércoles. La madre del detenido aseguran que «hasta que no vuelva a estar con nosotros, no estoy viva». Continúa apoyando la inocencia y no señala a nadie como culpable o planificador, más que los anteriores detenidos.

La corta entrevista con la madre de Carrizo, se realizó mientras la mujer esperaba a la llegada de la Policía Aeroportuaria, para poder realizar el protocolo del estudio socio ambiental para conocer cómo está compuesto el hogar.

Dentro de la casa ubicada en el partido de Morón, viven Gabriel, Facundo y la madre de ambos Stella Maris. Ella se mudó hace relativamente poco, cuando falleció el padre de los hermanos, es el espacio que comparte toda la familia.

Al supuesto líder de la «banda de los algodones de azúcar», lo detuvieron en la puerta de los tribunales de Comodoro Py, cuando desde la Justicia le pidieron que concurra a recuperar su celular. Durante el transcurso del día se define si va a declarar o no frente a la jueza Capuchetti.

La Justicia busca demostrar que el detenido estuvo en la zona de la casa de Cristina cuando ella llegaba los días: 27,28,30 y 31 de agosto, previos al ataque. Además de conseguir unos mensajes que se intercambió Carrizo con otros miembros de la «banda», donde no repudiaba el accionar de Sabag Montiel, sino que lo aplaudía y le dedicaba unas amenazas de muerte al Presidente Alberto Fernández.