Qué es Revolución Federal, el grupo detrás del atentado contra Cristina Kirchner

Integrantes de Revolución Federal insultaron al ministro Sergio Massa y atacaron la camioneta en la que se trasladaba el día de su asunción. También escracharon al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, cuando salía de la Casa Rosada el 5 de julio. Revolución Federal también tiró basura y verdura en el Instituto Patria, escrachó al dirigente social del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Juan Grabois, protestó frente a América TV en apoyo a la conductora Viviana Canosa y se movilizó a la quinta de Olivos bajo la consigna «el kirchnerismo va a caer».

«Si Dios no demanda, la patria lo hará. No importa la ideología, importa Argentina», sostiene la agrupación de extrema derecha en su cuenta de Twitter. El grupo se fundó en mayo de este año y su primera acción pública fue el 25 de ese mes.

Quién es Jonathan Morel, el líder de Revolución Federal

Jonathan Morel es el fundador y vocero de Revolución Federal. Durante una entrevista con Pablo Duggan, reconoció que llevó antorchas encendidas e incluso una guillotina a las marchas contra el Gobierno. «Me hago cargo, pero yo no soy violento ni peligroso», aseguró. «Nunca le pegamos a nadie. Lo que queremos es que los políticos escuchen a la gente que está muy enojada. Yo nunca dije que se tenían que morir los dirigentes. ‘Cárcel o bala’ es una frase que se usa muchísimo, pero no me hago cargo de un cartel que llevaron a una marcha», agregó.

Sin embargo, la propia cuenta del grupo compartió la foto del cartel con la frase: «¿Así o más claro? A los corruptos ni piedad. Van a correr».

El joven negó que el grupo tuviera relación con Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y la vecina de la vicepresidenta, Ximena Tezanos Pinto. «Nunca los conocimos, nunca los vimos, nunca nos contactaron», declaró.