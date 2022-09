Nazarena Vélez decidió contar su verdad sobre el vínculo que tuvo con Hernán Caire durante la década de 1990. La actual panelista de LAM recordó detalles escabrosos de su pasado con el conductor y aseguró que fue víctima de «una violación».

La grave denuncia de Nazarena Vélez aludió a una práctica que Hernán Caire sistematizaba, según su relato, con diferentes mujeres: «Me acuerdo cuando me enteré de que Hernán Caire me había cagado. Me había cagado con todo el mundo y con gente del medio. Un atrevido. Se terminó porque es una persona que no estaba bien, por todo lo otro. Lo supe porque vi videos. Él tenía el problema en la cabeza de filmarte sin tu consentimiento. Tenía una camarita atrás del televisor. Yo nunca me había dado cuenta”.

“Encontré los videos un día, revisando el departamento. Eran esos chiquititos, de la cámara filmadora. Y ahí también encontré todos los otros, con otras chicas. Yo tenía 22 años. Me importó verme a mí, estar filmada sin saber. Fue un shock. Fue una violación«, agregó Nazarena Vélez.

Nazarena Vélez expuso la violencia que sufrió con Hernán Caire

Sobre el final de su relación con Hernán Caire, Nazarena Vélez reconoció haberse visto envuelta en un vínculo tóxico del cual le costó despegarse: «Me costó mucho terminar porque era muy violento. Y me obligaba: cada vez que íbamos a terminar la relación, pasaba algo. O me fracturaba un brazo, o se iba hasta la iglesia de Luján y se golpeaba la cabeza contra la pared… Era una relación muy tóxica que yo también permití”.

“Lo sabía todo el mundo, pero nadie decía nada. Nadie se metía. Lo sabían hasta los productores del programa”, agregó Nazarena Vélez. Sus palabras generaron repercusión inmediata en las redes sociales y entre los televidentes de LAM.

Nazarena Vélez fue con todo contra Laurita Fernández

Nazarena Vélez le contestó nuevamente a Laurita Fernández y se quedó con la última palabra en medio del escándalo mediático que protagonizan hace unos días. La situación se remonta a unos años atrás, cuando Laurita comenzó a salir con Fede Bal, justo después de que él finalizara su relación con Barbie Vélez, hija de Nazarena. Aunque ahora es una historia del pasada, parece que a la famosa actriz aún le resuena en su memoria.

El nueva escándalo se desenvolvió luego de que Nazarena, panelista de LAM, comparara a la bailarina con «La China» Suárez y Laurita replicara al asegurar que «le chupa un huevo lo que diga». Ante las fuertes declaraciones de la conductora de Bienvenidos a Bordo, la reconocida actriz decidió contestarle de forma irónica y con un fuerte insulto.

«¿Por qué la odiás a Laurita?», preguntó Ángel De Brito, conductor del ciclo, a Nazarena Vélez. Entonces, la actriz y panelista contestó tajante: «Yo no la odio, es más le tengo que dar las gracias. Gracias a ella, hoy tengo un presente hermoso. La verdad es que Barbie no la estaba pasando bien en ese momento, pero cortémosla porque sino mi hija se pone mal«.