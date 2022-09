Mirtha Legrand volvió a la televisión: el curioso regalo de Moria y una íntima revelación

«Y al final le pedí ayuda porque estoy emocionada, estoy muy conmovida», explicó. «Estoy medio trabucada, ¿no? Bueno, tres años que no hago televisión, chicos, es mucho», reconoció la conductora. Mirtha también agradeció el trabajo de Nacho Viale y toda la producción, que la recibió con un aplauso generalizado.

Twitter @lamesazaarg

«Muchas gracias, chicos. ¡Qué maravilla esta vuelta! Qué emoción, no dormí en toda la noche, pero estoy felicísima de estar aquí de vuelta. Tanto me pedían: ‘Mirtha, volvé’, y la Chiqui volvió. Aquí estamos», anunció muy conmovida.

El curioso regalo que Moria Casán le hizo a Mirtha Legrand

Los primeros invitados de La Noche de Mirtha fueron el cantante José Luis «el Puma» Rodríguez, el periodista Baby Etchecopar, la vedette y actriz Moria Casán y su pareja, el político Fernando «Pato» Galmarini. En medio de la cena, «La One» sorprendió a Mirtha con un regalo muy particular.

«Hay pocas reinas en la tele y acá hay una reina única. No hablemos de gente que no califica. Mirá lo que te traje», anunció Moria mientras apoyaba una caja rosa sobre la mesa. «Es una cosa especial que viene de Italia hecha por un artesano de la moda. Está hecha a mano y tiene cosas de oro», destacó.

«Es una corona especial hecha a mano para una reina. Es absolutamente artesanal, es una belleza realmente. Es para vos como un símbolo de tu reinado absoluto en la televisión», explicó Moria mientras le entregaba una diadema dorada.

«Dios mío, Moria, ¡pero esto es una belleza!», se sorprendió la conductora. «Bueno, es emocionante. Qué bonito. No me lo pongo para no despeinarme, pero qué belleza. Muchísimas gracias», agregó.