Mauro Icardi publicó explosivos chats con Wanda Nara: «Tóxica nivel 1000»

Instagram @mauroicardi

A continuación Icardi subió otra captura donde muestra que la conversación siguió a las 4.48 de la mañana. «¿Dónde estás vos?», le preguntó Wanda con muchos signos de admiración. «¿Por?», cuestionó el jugador del Galatasaray.

«¿Contestás? O cuando me preguntes seré igual. Porque en vez de dormir con el nene te vas por ahí», lo acusó ella. «Estoy solo, no tengo por qué darte explicaciones. Me dejaste vos. ¿Ahora me querés manejar la vida de separado también?», ironizó Mauro.

«Porque sos mentiroso, de casado y de soltero», disparó la empresaria. «¡Somos iguales!», se burló el futbolista. «¿No me querés decir? Ok, peor para vos», contestó la empresaria. «¡Qué tóxica!», se quejó él. «Porque sos un zorro. Me voy a dormir. ¿No querés decirme dónde estás? Vos sabrás», concluyó su exmujer.

Instagram @mauroicardi

Por último, Icardi agregó una captura con una videollamada entrante de Wanda Nara a las 5.19 de la mañana. «TÓXICA NIVEL 1000. ¿En qué quedamos, gordi?», se preguntó el futbolista.

También agregó una polémica encuesta para sus seguidores. La consigna fue «¿Estará soltera o no?», otra vez ironizando y sembrando la duda sobre los términos de su separación.

Instagram @mauroicardi

Sin embargo, minutos después Icardi borró todas las historias y subió otra donde se los ve a él y a Wanda sonrientes, charlando por videollamada. «Te amo, toxi», escribió junto a un emoji de corazón y una cara guiñando el ojo.

Instagram @mauroicardi

Con tantas idas y vueltas, el futbolista cumple su objetivo de no dejar claro si la relación entre ambos está terminada o sólo se trata de un show mediático.

«A veces nos gusta jugar un poquito con tanta pavada que inventan y les damos de comer cada tanto, hasta que se les cae por su propio peso lo que hablan e inventan», había asegurado días atrás.