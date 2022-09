Luciano Castro se sinceró sobre su relación con su hijo mayor, Mateo, y reveló un fuerte planteo que le hizo el joven. El actor contó que se perdió de muchos momentos importantes de la vida de su hijo y reveló cómo es su vínculo en la actualidad.

«Lo que me perdí no es irreparable, pero sí tengo esa angustia de no haber estado por correr detrás de varias cosas. Lo llevaba a todos lados conmigo pero yo no dejaba de ser un pibe muy joven con un hijo teniendo que armar mi futuro», comenzó su descargo el artista en diálogo con Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar, ciclo en el que estuvo invitado junto con Julieta Díaz, Alex Caniggia, Grego Rossello y Daniel ‘Profe’ Córdoba.

Castro relató una situación difícil que vivió cuando su hijo le hizo un planteo al respecto: «Mateo mil veces me cruzó y me dijo cosas que son desagradables de escuchar como padre. Tuvo la capacidad de decirme barbaridades, pero a mí me sirvió un montón. Y ese tiempo que considero que perdí me di cuenta que no lo perdí. Que en esa furia que mi hijo me transmitió, lo recuperé». El actor remarcó que lo mejor que le pasó para mejorar como papá fue que su hijo se haya enojado con él.

Luciano Castro sobre su encuentro con Nicolás Occhiato, el ex de Flor Vigna

El actor relató cómo fue el momento en que se encontró con Nicolás Occhiato cuando fue a buscar a Flor Vigna al estudio donde graba El Último Pasajero. «No lo conozco, lo vi una vez cuando fui a buscar a Flor al laburo. Lo crucé ahí y lo saludé como corresponde, somos dos caballeros, muy amablemente, pero no hablé nunca con él», contó Castro en diálogo con LAM.

«Jamás diría semejante barbaridad, para que yo diga eso se tiene que transformar en algo personal y a mí no me importa lo laboral porque eso lo resuelve Flor, yo sé que ellos se tienen un cariño enorme, no sé qué pasó pero comentario va, comentario viene», aclaró el ex de Sabrina Rojas en alusión a lo rumores de pelea entre él y la expareja de Vigna.

Inesperada revelación de Luciano Castro y Julieta Díaz

Los actores contaron en PH, Podemos Hablar que hace 20 años fueron pareja y detallaron algunos aspectos de su relación. «Mirábamos películas de Marlon Brando juntos, yo lo esperaba con los ravioles», relató la actriz de teatro, cine y televisión.