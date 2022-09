El Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (Ipav) continúa desadjudicando viviendas sociales o intimando a beneficiarios por no pagar las cuotas o no habitarlas de manera permanente.

En el último boletín oficial del 16 de septiembre se publicó que tres casas les fueron sacadas a los beneficiarios. Una en el Plan Plurianual de Trenel por falta de ocupación y falta de pago, otra en el Plan 3.000 de Santa Rosa por falta de ocupación y la tercera en el Plan 5.000 de Santa Rosa por no habitarla.

En tanto, el IPAV intimó a los ocupantes de una vivienda del Plan Fonavi XVI de Doblas por no habitarla, en el Plan Plurianual 3 Etapa de General Pico por la misma razón, en el Plan Federal de Miguel Riglos por no habitarla, Fonavi XIV por no pagarla y no habitarla y a tres en el Plan Fonavi XIV del barrio Malvinas Argentinas de General Pico, Plan Erradicación de Ranchos de General Acha y Plan Fonavi XXXII de Eduardo Castex para que regularicen la situación por sucesión.

Fuente La Pampa