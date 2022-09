Durante las últimas horas los medios de comunicación y las redes sociales han estado difundiendo distintas fotos de Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Desde imágenes de su cara hasta de sus redes, entorno y demás. Los medios amarillistas y los trolls macristas no dejaron pasar esta oportunidad para desinformar e instalar descabelladas hipótesis sobre este atentado contra la Democracia : por ejemplo, que todo estuvo planeado por el Gobierno, por la misma Vicepresidenta. «Con tanta custodia mirá que alguien va a llegar tan cerca de ella», «Se vienen las elecciones y saben que necesitan mejorar su imagen para conseguir votos», «Es todo un circo para desviar la atención de vialidad (causa en la que por muchos años no hubo una sola prueba para imputar a Cristina. Sin embargo, del día a la mañana el Fiscal Luciani supuestamente encontró muchísimas de ellas y que no duda en usar para proscribir al peronismo). En otras palabras, buscan «desperonizar» a la gente como hicieron con el mismísimo Juan Domingo Perón.

En varias ocasiones publicaron una foto del año 2016 donde supuestamente se ve a Montiel junto a Cristina y otros compañeros en lo que parece ser un encuentro de la militancia. Junto a la leyenda «urgente», señalan que «el brasilero en un acto militando el amor con Cristina K. Se cayó el relato».

Esta situación no es extraña ni nueva en la política argentina, si miramos hacia atrás vamos a encontrar muchísimos ejemplos de cómo los trolls de Mauricio Macri, Horacio Larreta, Néstor Grindetti y demás intentan que la gente «compre gato por liebre». Lo más grave en esta ocasión es que de modo totalmente arbitrario involucraron a alguien que no tiene nada que ver con el hecho e, irónicamente, su postura política coincide con la de Cristina Fernández. Se trata de Ignacio Barbieri, un joven que vive en Lanús hace años y milita en el kirchnerismo.

En las últimas horas la vida de Barbieri se volvió un caos: distintos medios de comunicación y hasta figuras públicas como Amalia Granata difundieron una foto de cuando tenía 18 años asegurando que es el brasilero. El supuesto periodismo serio no se tomó un minuto para corroborar la información y no tuvo pudor en publicar la cara de personas que no dieron su autorización para ello.

«Desde hace 12hs no paro de recibir mensajes por parte de los trolls de Macri, Larreta, grindetti y compañia que intentan convencer que el acto de odio que vimos todos en vivo y en directo es armado. Y para eso difunden fotos mías con Cristina del año 2016 ( yo tenía 18 años) en las que dicen que soy «el brasilero». No solo son gorilas sino que muy boludos, no tengo ni medio cm de parentesco, tatuajes distintos, alturas etc etc. Tiran una noticia de humo y se hacen eco todos sus trolls y sus seguidores que son bastante bastante flojitos de neuronas», escribe Barbieri en su redes sociales.

«La situación no da para más, le están arruinando la vida», advierte una joven de Eduardo Castex que es amiga y compañera de trabajo de Barbieri, misma que conversó con Impacto Castex para desmentir rotundamente la información y frenar el circo mediático.

La pregunta es hasta cuándo y por qué. El intento de magnicidio del pasado Jueves se pudo evitar, recordemos que tiempo atrás el imputado apareció en varios medios de televisión expresando su odio contra el Kirchnerismo. Sin embargo, nadie le dio importancia a esto. Además, no se trata de un hecho aislado. Como mencionó Gabriela Cerruti, portavoz presidencial, «A Cristina Kirchner la pusieron como blanco los medios». Mismos que encubren atentados como el sufrido en el Instituto Patria, la tratan de «chorra», «yegua», entre otros adjetivos y hasta reproducen imágenes de gente marchando en su contra con guillotinas y figuras que la representan a ella y al Presidente ahorcados, con guillotinas.