El subsecretario de Salud, Gustavo Vera, aseguró que Jacinto Arauz tendrá «un nuevo aparato de rayos» para el hospital local. Se estima que llegará en menos de tres meses.

La aclaración surgió a raíz de un intercambio que mantuvo el ministro de Salud, Mario Rubén Kohan, en su visita a la localidad de General San Martín. En ese momento, un cronista de este diario le consultó sobre la llegada del nuevo equipamiento de rayos, debido a que el actual tiene falencias y se había prometido uno nuevo en noviembre, pero hasta el momento no había novedades. «Si a mí no me reclamara algo que falta en Salud me sorprendería, uno tiene un plan, tiene una idea, uno va a desarrollar una estrategia y los imponderables del día a día nos complica la vida», respondió el funcionario y añadió que «si usted tiene un problema en algún equipo, siempre va a llegar la solución, se va a reparar, tarde o temprano se hace».Confirman compra.

Ante esto, el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, explicó que «el aparato de rayos no es de los más viejos, tiene diez años, pero ha tenido un desperfecto». En ese sentido, indicó que intentaron «arreglarlo muchas veces, gastamos mucha plata en él».

En este contexto, destacó que las autoridades decidieron «comprar uno nuevo. Ya lo compramos, está en licitación. Tiene expediente y el dinero puesto».»Jacinto Arauz va a tener un aparato de rayos nuevo, no te digo tiempos porque depende de la licitación, pero en menos de tres meses estimamos que llega el aparato de rayos nuevo. Se previó hace un año, pero con todas las compras que hubo y los problemas de dólares, pero ya está solucionado», remarcó.