Elecciones en Italia: empezaron las votaciones, con la derecha como la favorita

La larga jornada en las Elecciones en Italia 2022

Las urnas abrieron a las 7 y cerrarán a las 23 local (las 18 en Argentina) para dar tiempo a votar a las 46.127.514 personas que están habilitadas para hacerlo dentro de Italia.

Además, otras 4.741.790 personas estaban habilitadas para sufragar desde el exterior, incluidas casi 756.000 desde Argentina. Los votos del exterior, que llegaron por correo, se escrutarán este domingo junto a los emitidos en Italia.

Cuáles son los candidatos y qué dicen las encuentras en Italia

Meloni, que con su fuerza nacionalista de derecha “Hermanos de Italia” (FdI) encabeza todas las encuestas en alianza con las también derechistas Liga y Fuerza Italia, busca consolidar la posición para alcanzar una mayoría simple de las bancas que le permita mostrarse ante Mattarella con el apoyo político suficiente para dar vida a un nuevo Ejecutivo.

La líder de la coalición que integran también la ultraderechista Liga, de Matteo Salvini, y la conservadora Forza Italia (FI), de Silvio Berlusconi, son las grandes favoritas para un triunfo que se prevé arrollador, ya que las encuestas le dan casi 20 puntos de ventaja respecto al progresista Partido Demócrata (PD) de Enrico Letta, y sus aliados del centroizquierda, quien fue sondeado con un 21,5%.

Mientras que el Movimiento 5 Estrellas (M5S) de Giuseppe Conte, con el que Letta rompió su acuerdo electoral tras propiciar la caída de Draghi, tiene un 15 por ciento que lo coloca por delante de la Liga, que cuenta con un 12,3 por ciento y Forza Italia, el partido de Silvio Berlusconi, que tiene 8 por ciento que le permitirá jugar un papel importante en la oposición.

En tanto, el llamado “tercer polo”, formado por los centristas Acción e Italia Viva, y con quienes el PD tampoco llegó a un acuerdo, se sitúa en el 6,7 por ciento.

Cómo podría conformarse el Parlamento, según los sondeos

Según las últimas proyecciones la derecha podría obtener entre 248 y 268 bancas en Diputados y entre 136 y 136 en el Senado, por encima de las mayorías simples de 201 y 101.

La centroizquierda, en tanto, podría reunir entre 78 y 98 diputados y de 39 a 49 senadores, siempre en base a las últimas encuestas y a la espera de la definición en algunos de los colegios uninominales más parejos.

Las elecciones habían sido convocadas a fines de julio luego de la caída del Gobierno de Mario Draghi, que era apoyado desde febrero de 2021 por todos los partidos menos Hermanos de Italia, y que se mantiene en su cargo para la «administración corriente» del Estado hasta la jura de un nuevo Ejecutivo.

Las propuestas de Giorgia Meloni

Bajo el lema “Dios, Patria y Familia”, Giorgia Meloni de 45 años, podría convertirse en la primera mujer que llega a la jefatura de gobierno con el partido posfascista FdI, según las encuestas.

Desde el aborto hasta el matrimonio entre personas del mismo sexo, los defensores de los derechos civiles en Italia temen un revés con la probable victoria en las elecciones legislativas del domingo del bloque ultraderechista de Meloni, defensora de la familia tradicional.

“Sí a la familia natural, no a los lobbies LGTBI; sí a la identidad sexual, no a la ideología de género; sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte; no a la inmigración masiva, sí al trabajo para nuestros ciudadanos; no a las grandes finanzas internacionales, sí a la soberanía de los pueblos; no a los burócratas de Bruselas y sí a nuestra civilización y no a quienes quieren destruirla”, resumió entre los aplausos en un evento del partido español de extrema derecha, Vox.

Un tema que ha sido de los más discutidos de la campaña electoral es el aborto y la posibilidad de que se dificulten las condiciones para acceder a ello, ya que Meloni afirmó que quería ofrecer una opción a las mujeres que dudaban en abortar.

“No tocaremos la ley del aborto, sólo quiero que las mujeres sepan que hay otras opciones”, dijo la candidata. El acceso a la ley del aborto fue aprobada en 1978 y que permite a las mujeres abortar gratuitamente en hospitales.