Cristina Kirchner: «Los gobiernos no peronistas tienen todas las garantías constitucionales»

«Normativamente, no existía en cabeza del ex presidente una posición de garante con relación a la forma imprudente en que se coordinó el operativo de seguridad montado el 20 de diciembre de 2001. Que las pruebas de la causa permiten descartar que haya ordenado a sus subalternos, reprimir las manifestaciones aquel día. Y con ello, que tuviera el deber originado en su conducta precedentemente de hacer cesar los eventos. ¿No escuchaban los tiros en la casa de gobierno?, ¿No miraban la televisión?», subrayó la vicepresidenta.

«No termina ahí todavía. Fijense lo que dice la casación. Se ha sostenido que no resulta prudente, extender indefinidamente la cadena de responsabilidades, avanzando sin limitación de ninguna naturaleza en las estructuras jerárquicas, y de esta forma incorporando al elenco de imputados a todo aquel que en alguna forma u otra, hubiera contado con facultades para intervenir en el esquema de toma de decisiones. Concluir de una manera contraria, insistimos, importaría apartarse del principio de responsabilidad por el hecho que necesariamente debe primar en el estado democrático de derecho, incurriendo así en un supuesto de responsabilidad objetivos del derecho penal liberal» explicaba Cristina.

A todo lo detallado, la vicepresidenta declaró: «Cuando se trata de que no es peronista, el derecho penal es liberal, todas las garantías constitucionales. Pero vamos a otra parte, de la sentencia«. «Dice fíjense, con fundamento en lo dicho hasta aquí, no cabe a nuestro juicio, entender que De la Rúa haya contado, mientras ocurría los incidentes, era una masacre la plaza, y el que no me cree, que los pibes vayan a buscar las filmaciones».

Luego, cerró: «Entender que De la Rúa haya contado, mientras ocurría los incidentes con datos certeros y directos, sobre un peligro surgido como consecuencia del comportamiento descuidado de todos y cada uno de los funcionarios que estaban por debajo suyo en la cadena jerárquica y tenìan obligaciones específicas de la materia»