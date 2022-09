Compró bujías para su auto, las devolvió y el vendedor lo insultó: «Ojalá veas morir a tus hijos»

Los violentos mensajes continuaron diciendo: “La plata y el tiempo que pierdo por estúpidos y retardados mentales como vos… No necesito gente idiota como vos, imbécil, pelotudo negro de mierda”. Ante el mensaje racista recibido, Martín respondió: “No me ofendes diciéndome negro”.

Compre un producto en @Mercadolibre no fue compatible con mi auto, hice la devolucion y al rato me llega estos mensajes del vendedor… @mercadopago pic.twitter.com/N525C5ELq1 — martín (@MartinHerrmann0) September 22, 2022

El vendedor continuó con los mensajes y escaló aún más en la agresión: “Si tenés hijos, ojalá que los veas morir del peor cáncer posible. Te lo deseo de todo corazón. Y si no los tenés no te reproduzcas, no engendres, el mundo no necesita gente como vos. Volvé a la primaria”.