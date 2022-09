Participaron de la apertura el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger, el ministro de Educación, Pablo Maccione, la Secretaria de Turismo, Adriana Romero, la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, el presidente de la Asociación Italiana, José Luis Angelucci, demás autoridades provinciales, locales, realizadores artísticos y público en general.

La bienvenida estuvo a cargo del presidente del Festival Jorge Epifanio, quien agradeció la presencia y destacó la posibilidad de volver a tener un festival de cine de manera presencial donde se pueda disfrutar de cada una de las posibilidades fílmicas de la mejor manera que es “ver cine en el cine”.

El presidente de la Asociación Italiana, manifestó: que “nos dolió mucho los dos años que permanecieron cerradas las salas. Realmente esto nos produjo un desfasaje económico muy grande. Era triste venir y ver las salas vacías. Nos costó mucho volver a ponerlas en funcionamiento pero hoy tenemos una enorme alegría que esto haya podido suceder. Siempre la idea fue seguir con el festival pero en forma presencial, y nos sentimos orgullosos de tener este evento que, entendemos, culturalmente es el más relevante Provincia. La invitación es a disfrutar de siete días a puro cine. Este año hemos tenido alrededor de 300 inscriptos, entre cortos y largometrajes de los cuales se debían seleccionar 40 y eso marca el crecimiento que tuvo este festival”.

INAUGURACION.

Por su parte, Alonso resaltó la iniciativa de la Asociación Italiana “que va más allá de la Provincia, creciendo cada vez más. No podíamos dejar pasar que esta edición no se llevara a cabo, por eso es que en conjunto nos pusimos a trabajar para conseguir los recursos para llevarla adelante. Y entendiendo esta lógica público-privada es que nos pusimos a trabajar y luego de reunirnos con el gobernador Sergio Ziliotto, fue quien no dudó para hacer las gestiones ante el Consejo Federal de Inversiones, logrando un aporte de 8 millones de pesos que garantizaba esta 6º edición del Festival. Ese fue el puntapié inicial para todo, valoramos muchísimo la iniciativa, el esfuerzo, el compromiso y el profesionalismo que asumen los integrantes de la Asociación Italiana y todo el equipo de trabajo”.

Finalmente la intendenta de General Pico sostuvo: “seguiremos acompañando, seguiremos apostando. Es eso lo que pretendemos, promover, apoyar, ayudar y valorar la iniciativa que tuvo esta institución, como tantas otras instituciones que componen la sociedad píquense”.

Luego de las presentaciones de varios cineastas presentes, el director del 6º Festival de Cine de General Pico, Pablo Mazzola, dejó formalmente inaugurado el mismo.

Fuente La Arena