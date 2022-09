El intendente de Colonia Santa María, Carlos Aschemacher, anticipó que denunciará penalmente a los responsables de las lesiones graves que sufrió uno de sus hijos durante la final de la Liga Provincial de Fútbol Municipal disputada el domingo en Vértiz.

El partido que consagró a los de la Colonia se disputó en el contexto de un clima muy hostil, con permanente juego brusco grave y con la supuesta complicidad de la terna arbitral encabezada por Flavio Mendoza, juez de la Liga Pampeana de Fútbol. Como producto de los golpes, Facundo, hijo del jefe comunal de Santa María, permanece internado en el hospital Lucio Molas con una lesión que le compromete un órgano. “Tiene un pequeño sangrado en un riñón, que de cortarse podría evitar algo más grave como una cirugía: estamos muy pendientes de eso”, contó Carlos Aschemacher, a la salida del centro asistencial, donde acompaña a su hijo. “Será una recuperación muy lenta”, acotó, consultado por Diario Textual.

Resaltó que lo sucedido el domingo en el norte provincial es algo “totalmente repudiable” que “estaba premeditado”. “En la primera final, disputada en la Colonia, el intendente (Luis Giacomino) amenazó a los gritos a nuestra hinchada diciendo que ya ‘íbamos a ver cuando vayamos a Vértiz’ y que nos iban a enseñar a jugar al fútbol”. Aseguró que a su hijo Facundo “lo tenían apuntado” y que le habían anticipado que “lo iban a golpear”.

“Vamos a denunciar penalmente a los responsables de esta tragedia”, advirtió Aschemacher, quien reveló que “tienen todo filmado”. “El árbitro es un corrupto total, pero también vamos a denunciar al intendente y los jugadores que golpearon, entre otros”, detalló, apesadumbrado.

Señaló que el jugador número 6 de Vértiz aplicó el codazo que lastimó a Facundo, que además lo pateó en el suelo. Recordó que el 5 le “marcó” la oreja, el 9 le pisó la cabeza y que hay “muchísimo más”. “A Marcos, otro de mis hijos, lo dejaron caer al piso cuando lo retiraban en camilla de la cancha al tiempo que le decían ‘a este ruso lo dejamos para que se muera acá’”, reveló el jefe comunal de la Colonia.

“Cuando lo expulsan a Gastón (Aschemacher) lo corrieron de atrás para pegarle. Hubo una violencia total. Los metieron a los chicos en la cancha para que la pasen mal”, añadió.

– ¿Habló con autoridades provinciales?

-Lo hice con (el subsecretario de Deportes de La Pampa, Ceferino) Almudévar, de quien tengo la mejor opinión. Y también con Gastón Hirtz (responsable de la Liga Municipal), una muy buena persona, pero a veces no alcanza.

– ¿Por qué lo dice?

– Cuando designaron los árbitros y supe de la relación del juez con la gente de Vértiz le solicité que lo cambie. Me pidió unos días y luego llamó a alguien de mi entorno para decir que no lo iba a cambiar. Qué él iba a estar presente y que no iba a pasar nada en el partido. Bueno, las consecuencias están a la vista. Después, durante el cotejo, le pedí que queríamos dejar de jugar e irnos con los muchachos sanos a casa y me respondió que no tenía autoridad para cortar un partido.

Fuente Diario Textual