Los animales que viven en el lugar presentaron heridas producidas con rifles de aire comprimido. Los administradores del refugio relataron además desconocidos les roban las herramientas y dañan el predio.

Los integrantes de la protectora realiquense de animales que administran el Refugio Araa denunciaron a través de sus redes sociales que los perros que habitan el lugar son lastimados con disparos de rifles de aire comprimido. También detallaron que sufren robos permanentes de las herramientas de trabajo y roturas en el predio.

Un grupo de unas 10 personas alimentan, curan y mantienen a más de 100 perros alojados en el Refugio ubicado en noreste de Realicó, con un aporte municipal sólo de 6.000 pesos.

«¡Pedimos que nos ayuden! Entendemos que no se involucren, por los motivos que sean, que nos les gusten los animales, que no tengan tiempo, que sea trabajo pesado, lo que sea. Entendemos. pero por favor, no nos jodan la vida. Nosotros hacemos todo a pulmón con mucho esfuerzo, sin cobrar un peso. Lo único que nos importa es el bienestar de ellos», publicaron desde el Refugio en sus redes sociales.

«¿Tenemos que salir a pedir que no nos roben? ¡No es justo! Pero bueno, por favor, no nos roben, lo poco que tenemos son herramientas de trabajo que necesitamos, alimento que nos cuesta mucho juntar. Si rompen canillas o alambrados nos cuesta muchísimo reponernos. Y más importante aún. No nos roben los perros», detallaron. «Estamos cansados, angustiados y muy tristes», añadieron.

Además, denunciaron que hay quienes lastiman a los animales. «¿Les parece justo que tengamos que salir a pedir que no le tiren con las gomera bolitas o con los rifles a los perros?», contaron en sus redes sociales.

Desde la entidad advirtieron que «de ahora en más denunciaremos a quienes veamos merodeando. Les pedimos por favor, hablen con los niños, explíquenles. Fotografiaremos y enviaremos directamente a la policía. Solo eso pedimos. Necesitamos de la ayuda y colaboración de todos. Si ven gente saltando el tejido, ¡avisen a la policía inmediatamente! No pedimos mucho: ¡respeto y ayuda! ¡Gracias!»

El pasado fin de semana, los proteccionistas realizaron una Feria Americana con ropa y accesorios donadas para poder recaudar dinero y «tirar un tiempo más», según indicaron en diálogo con el portal Infotec.

El Refugio Araa se encarga de comprar comida, medicamentos y tienen a su cargo el mantenimiento del lugar. También se hacen cargo de la castración de animales abandonados para poder frenar la reproducción sin control. Para ello, utilizan recursos propios, ante la falta de un quirófano de castración municipal, y cuentan con la solidaridad de médicos veterinarios de la localidad.

Fuente El Diario