Alberto Fernández llamó a la oposición al diálogo y habló de la necesidad de «trabajar juntos»

Durante la presentación, Massa aseguró que a través de este proyecto se puso a las empresas, los trabajadores y al estado en una mesa en común. Es una ley creada por el consenso político, nos permite mostrar a la sociedad que cuando un sector económico, los trabajadores y el Estado nos ponemos de acuerdo, podemos construir una política de Estado«.

También animó a no perder la costumbre del dialogo. «Vivimos un cimbronazo como sociedad como lo que le sucedió a Cristina, debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de trabajar juntos. Costó demasiado la democracia para que no seamos capaces de hablar con los que no pensamos lo mismo. Un diálogo se genera con todos», afianzó su posición el Presidente.

Reafirmando en esta línea las palabras del Presidente para poder llamar al diálogo y consenso. Aclaró además el jefe de economía, que en término de inversiones significa que de los 190 mil autos que se exporten este año, para el 2023 se puede proyectar un 70% de crecimiento en comparación con el 2019. «Vamos a poder decir al final del 2023 que el sector habrá crecido 23% en empleo en total de la cadena de valor», apuntó con positividad Massa ante el panorama que se planea a partir de hoy.

Principales objetivos de la ley Automotriz