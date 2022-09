Montelongo aseguró que al no querer discutir cuestiones así no sólo dan vergüenza, sino que faltan el respeto a todos los vecinos que los eligieron. El militante también depositó su voto de confianza tanto en la contaduría del Consejo Deliberante como en los concejales peronistas que con tanto compromiso representan a los vecinos castanese «El episodio resulta sumamente grave porque la oposición tiene como labor fundamental realizar el control de las cuentas municipales, supervisar los ingresos y egresos municipales y los movimientos financieros de la comuna de Eduardo Castex», sostuvo Brignardello en sus declaraciones. Mismas a las que Montelongo respondió: «ᴠᴇʀɢüᴇɴᴢᴀ ᴀᴊᴇɴᴀ. 𝙼𝚒𝚛𝚊𝚗𝚍𝚘 𝚕𝚊𝚜 𝚙𝚘𝚜𝚝𝚞𝚛𝚊𝚜 𝚍𝚎 𝚕𝚘𝚜 𝚎𝚍𝚒𝚕𝚎𝚜 𝚍𝚎 𝙲𝚊𝚖𝚋𝚒𝚎𝚖𝚘𝚜 𝚜𝚒𝚎𝚗𝚝𝚘 𝚚𝚞𝚎 𝚗𝚘𝚜 𝚖𝚎𝚛𝚎𝚌𝚎𝚖𝚘𝚜 𝚍𝚒𝚜𝚌𝚞𝚜𝚒𝚘𝚗𝚎𝚜 𝚍𝚎 𝚟𝚎𝚛 𝚌ó𝚖𝚘 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚜𝚏𝚘𝚛𝚖𝚊𝚖𝚘𝚜 𝚗𝚞𝚎𝚜𝚝𝚛𝚊 𝚕𝚘𝚌𝚊𝚕𝚒𝚍𝚊𝚍 𝚢 𝚗𝚘 𝚌𝚑𝚒𝚌𝚊𝚗𝚊𝚜 𝚌𝚒𝚛𝚌𝚞𝚗𝚜𝚝a𝚗𝚌𝚒𝚊𝚕𝚎𝚜. C𝚊𝚋𝚎 𝚊𝚌𝚕𝚊𝚛𝚊𝚛 𝚚𝚞𝚎 𝚑𝚊𝚌𝚎 𝟾 𝚖𝚎𝚜𝚎𝚜 𝚚𝚞𝚎 𝚎𝚕 𝙴𝚓𝚎𝚌𝚞𝚝𝚒𝚟𝚘 𝙼𝚞𝚗𝚒𝚌𝚒𝚙𝚊𝚕 𝚗𝚘 𝚙𝚛𝚎𝚜𝚎𝚗𝚝𝚊𝚋𝚊 𝚞𝚗𝚊 𝚜𝚘𝚕𝚊 𝚛𝚎𝚗𝚍𝚒𝚌𝚒ó𝚗 𝚍𝚎 𝚐𝚊𝚜𝚝𝚘𝚜. 𝙽𝚘 𝚑𝚊𝚢 𝚖𝚊𝚗𝚎𝚛𝚊 𝚍𝚎 𝚌𝚘𝚗𝚝𝚛𝚘𝚕𝚊𝚛 𝚜𝚒 𝚗𝚘 𝚜𝚎 𝚛𝚒𝚗𝚍𝚎». Otra de las acusaciones de Brignardello es que los cinco legajos contables fueron aprobados automáticamente porque habían permanecido 90 días en la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas. Ante esto, Montelongo aseguró que: «𝙻𝚊 𝚊𝚙𝚛𝚘𝚋𝚊𝚌𝚒ó𝚗 𝚊𝚞𝚝𝚘𝚖á𝚝𝚒𝚌𝚊 n𝙾 𝚍𝚎𝚜𝚕𝚒𝚗𝚍𝚊 𝚍𝚎 𝚕𝚊 𝚛𝚎𝚜𝚙𝚘𝚗𝚜𝚊𝚋𝚒𝚕𝚒𝚍𝚊𝚍 𝚜𝚘𝚕𝚒𝚍𝚊𝚛𝚒𝚊 𝚙𝚘𝚛 𝚕𝚘𝚜 𝚐𝚊𝚜𝚝𝚘𝚜 𝚖𝚊𝚕 𝚎𝚏𝚎𝚌𝚝𝚞𝚊𝚍𝚘𝚜. 𝙴𝚜 𝚞𝚗𝚊 𝚙𝚎𝚗𝚊 𝚚𝚞𝚎 𝚎𝚕 𝙴𝚓𝚎𝚌𝚞𝚝𝚒𝚟𝚘 𝙼𝚞𝚗𝚒𝚌𝚒𝚙𝚊𝚕 𝚗𝚘 𝚚𝚞𝚒𝚎𝚛𝚊 𝚊𝚋𝚘𝚛𝚍𝚊𝚛 𝚎𝚜𝚝𝚊𝚜 𝚌𝚞𝚎𝚜𝚝𝚒𝚘𝚗𝚎𝚜, 𝚌𝚛𝚎𝚘 𝚚𝚞𝚎 𝚌𝚘𝚖𝚘 𝚜𝚘𝚌𝚒𝚎𝚍𝚊𝚍 𝚗𝚘𝚜 𝚖𝚎𝚛𝚎𝚌𝚎𝚖𝚘𝚜 𝚍𝚒𝚜𝚌𝚞𝚜𝚒𝚘𝚗𝚎𝚜 𝚍𝚎 𝚏𝚘𝚗𝚍𝚘». Con esa publicación Montelongo dejó en claro una vez su amor y compromiso para con Castex. Además, respaldó su apoyo a todos los concejales del peronismo que realmente gobiernan para la gente e intentan informar las maniobras no del todo claras que el Gobierno de Curuchet realiza respecto a los números. Todavía más importante, llama a los concejales macristas a reflexionar sobre estas cuestiones y a trabajar por el bien de la localidad.