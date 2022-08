En el marco de la reunión del Consejo Asesor y el Consejo de Administración de la Agencia La Pampa, de Inversiones y Comercio Exterior, I-Comex, el Ministerio de la Producción presentó la convocatoria para la presentación de proyectos de inversión destinada a empresas que deseen radicarse en el predio del Parque Industrial de Santa Rosa, conocido como “ex Planta Calzar”.

Esta convocatoria es parte de un proceso, impulsado por el gobernador Sergio Zilliotto, para la recuperación de infraestructura apta para el desarrollo productivo de la Provincia.

“Desde que comenzamos la gestión vimos una planta inactiva, sin cumplir el rol que correspondía. Por eso activamos todos los mecanismos que establece el marco normativo de empresas que se radican en el Parque Industrial para que, en función de la inactividad, la firma titular del inmueble lo pusiera a la venta”, detalló el Gobernador.

En este sentido precisó que el Gobierno provincial adquirió la infraestructura en un valor claramente beneficioso y señaló que “hoy estamos en la etapa de poner en actividad esta planta a partir de una convocatoria pública que nos permita seleccionar proyectos productivos”.

El mandatario destacó la calidad constructiva del inmueble, el alto nivel de mantenimiento y puntualizó que tiene la ventaja de que se “puede acceder a la totalidad del inmueble a las seis unidades funcionales está dividido”.

Ventajas comparativas

Zilioto destacó que las empresas interesadas en producir en la ex planta Calzar, también “podrán acceder al andamiaje que tenemos de ventajas comparativas e incentivos de todo tipo para las actividades vinculadas a la producción”.

Detalló la disponibilidad de créditos del Banco de La Pampa con tasas subsidiadas, “seguramente a tasas negativas, algo que es posible en virtud de un esfuerzo del Gobierno provincial que lleva a que el impacto del costo del dinero no sea una de las limitantes para la rentabilidad del negocio”.

Mencionó además los beneficios de la Ley de Incentivos Fiscales, más en “este caso en el que el Poder Ejecutivo, ante emprendimientos estratégicos, tiene la facultad de diseñar un esquema de exenciones impositivas con un plazo de hasta cinco años”.

Otro de los beneficios a los que podrán acceder quienes pretendan producir en la ex planta Calzar es que “todos los trabajadores que ingresen al emprendimiento van a tener el beneficio, durante 15 meses de acompañamiento del Gobierno provincial. Durante tres meses se aportan 60 mil pesos para cada empleo registrado y 30 mil pesos durante los doce meses subsiguientes”.

Finalmente se refirió a las posibilidades que ofrece el Fondo de Garantías Pampeanas como instrumento para facilitar el acceso al crédito y de esa forma fomentar la producción e incentivar la generación de empleo.

Unidades funcionales

Por su parte la ministra Fernanda González señaló a la Agencia Provincial de Noticias que “hoy estamos en condiciones de ofrecer al sector privado una oportunidad de inversión estratégica ya que el predio cuenta tanto en forma integral como en sus posibles «unidades funcionales», múltiples oportunidades de uso y características únicas (ubicación de privilegio dentro del Parque Industrial, disponibilidad de servicios, importantes dimensiones y excelentes características constructivas”.

Durante el encuentro la subsecretaría de Industria, Comercio y Pymes, Vanina Fernández, brindó detalles de la convocatoria destacando que “hoy presentamos en este marco las condiciones y procedimiento de la convocatoria entendiendo que las instituciones que forman parte del Consejo Asesor, son una pieza fundamental para difundir esta iniciativa”.

Actividades que pueden participar

La funcionaria explicó también que la difusión se realizará en todo el territorio nacional acercando los beneficios y condiciones que ofrece la Provincia a los potenciales inversores. “Pueden presentarse empresas, personas humanas o jurídicas, en forma individual o una pluralidad de sujetos en condominio, que posean proyectos del sector Industrial y/o actividades de servicios de apoyo a la producción industrial”, finalizó. Detalles del inmueble

El inmueble está ubicado en Intersección calles 5 y 2, del Parque Industrial de Santa Rosa, en las proximidades al ingreso de la Ruta Nacional N° 35. Cuenta con una superficie total de 98.092,29 m2, cubierta de 14.200,19 m2, semicubierta de 371,50 m2 y espacio libre de mejoras: 83.520,6 m2 .

Como característica central se presenta un conjunto de naves interconectadas, compuesto por una nave principal de 7.200 m2, naves secundarias de entre 1.300 y 1.700 m2 y dependencias auxiliares.

A su vez dispone de servicios como energía eléctrica, gas natural, logística de acceso asfaltado, agua y cloacas, sistema de videovigilancia del Parque por fibra óptica y alumbrado público.

Como participar

Las personas, empresas o sociedades interesadas en mayor información o inscripción ´pueden comunicarse con la Dirección de Desarrollo Industrial, Subsecretaría de Industria, Comercio y PyMEs, 3er piso Centro Cívico Santa Rosa, Teléfono: 02954-452727, o al correo electrónico: desarrolloindustrial@lapampa.gob.ar