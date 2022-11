Tras el anuncio de Rodríguez Larreta, el titular de la cartera social a nivel nacional publicó en su cuenta de Twitter: «A los chicos que no van a la escuela en vez de estigmatizarlos tenemos que ir a buscarlos, ver por qué no asisten, qué problema pueden estar pasando en sus hogares, acompañarlos y buscar insertarlos en el sistema educativo». En esa misma línea, agregó: «No importa quienes ni cómo sean sus padres, queremos a los niños y adolescentes en la escuela. Todos tenemos derecho a ser mejores que nuestros padres, a tener más herramientas y oportunidades, y en este caso estos chicos y chicas también». Zabaleta además señaló que «como dirigentes tenemos la obligación de pensar en la dignidad de la gente y no en los títulos de los diarios ni en los retuits de las redes».

«Anhelamos que los funcionarios de la Ciudad trabajen para solucionar alguno de los problemas y no para generar otros nuevos», aseguró.

El Gobierno porteño controlará cada dos meses la regularidad escolar de los hijos e hijas de las personas que perciben la ayuda social correspondiente al programa Ciudadanía Porteña y, en función de eso, determinará si esas familias continuarán recibiendo el 100 por ciento de la ayuda social o si le restan el monto que perciben dentro de ese beneficio en concepto de «adicional por hijo».

«A partir de esto también vamos a hacer un cambio en la política social, porque la ayuda del Estado tiene que ser un puente para los chicos que tienen que estar en la escuela, y la política social tiene que promoverlo», argumentó el jefe de Gobierno porteño.

En declaraciones, Zabaleta respondió: «No estoy de acuerdo con lo que propone (Rodríguez Larreta). La solución no es castigando a los papás y las mamás por las faltas a la escuela de sus hijos e hijas, sino que lo que hay que hacer es ir a conocer el entorno social e ir a la casa en cada caso y buscarlos para ver que problemas tienen y luego ver cómo se pueden solucionar. No se puede estigmatizar».

En el marco del acto de la presentación de la Cooperativa ‘Sabores Argentinos’ en el municipio bonaerense de Avellaneda, el ministro afirmó que «un problema como el ausentismo no se resuelve generando otro problema como la quita de la ayuda del Estado como propone Larreta».

«Esta medida de la Ciudad muestra que para el Gobierno porteño una mamá, un papá, un niño o una niña son un número en el Excel, y esa no es la forma», criticó.

El titular de la cartera social remarcó: «Nosotros estamos convencidos que hay que cuidar a las familias. Estos 41 mil beneficiarios del programa de Ciudadanía Porteña deberían ser cuidados y no estigmatizados ni penados desde lo económico».

«El camino es cuerpo a cuerpo y no estigmatizando y castigando, sino que es acompañando a las familias que están en una situación muy difícil y el Estado nacional está al lado de ellas», apuntó.

Zabaleta además vinculó la medida a la «búsqueda de títulos en los diarios y muchos retuits en las redes sociales. Hay 17 millones de pobres en la Argentina, con un 53 por ciento de pibas y pibes pobres que la pasan mal y por eso lo que hay que hacer es cuidarlos, trabajar articuladamente e ir al lugar y hablar con ellos».

«Con ese tipo de decisiones se generan más problemas y se apunta de muy mala forma al sector más castigado y con familias que están rotas», reiteró.

Sobre los caminos a recorrer en esta problemática, el ministro señaló que «lo que se debe hacer es lo que vamos a hacer en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación junto a las universidades, es ir a hablar con cada beneficiario y beneficiaria del programa Potenciar Trabajo y preguntarles como está y en qué unidad trabaja».

Al finalizar, Zabaleta sostuvo que de los gobiernos provinciales, municipales y de la Ciudad «pretendemos que nos acompañen en las políticas de cuidado y de abrazar a los que menos tienen sin pensar que solo son un número en una planilla de Excel».

Por su parte. el viceministro de Desarrollo Social de la Nación, Gustavo Aguilera, consideró que la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de quitar los subsidios a las familias cuyos hijos no tengan una asistencia escolar del 85 por ciento tiene «un tinte represivo y punitivo», y consideró que la medida “no ayuda a generar soluciones” ya que termina “castigando a las familias más pobres” de la ciudad de Buenos Aires.

«Si un chico no va a la escuela es un problema, pero si encima se le saca la ayuda a la familia, estamos generando otro problema», dijo el funcionario en declaraciones en las que consideró que se trata de una medida que es «más para los diarios y que tiene un tinte represivo y punitivo».