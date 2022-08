Fernanda Urdaniz, titular de la Biblioteca, y Carmelo Camerlinck, tesorero, realizaron ayer una conferencia de prensa para exponer su postura. «Responsabilizamos directamente al diputado Avendaño por el accionar del Movimiento Evita, es una falta de respeto y una violación de su funcionamiento justamente en un lugar que está inscripto en la Conabip, que tiene personería jurídica y que realiza un trabajo muy de abajo desde hace tiempo. Todo eso el diputado no lo desconoce, y las formas que utilizaron son intimidatorias», aseguró Camerlinck.

Según detallaron, el jueves se realizaba una reunión de quienes conducen la Biblioteca, ubicada en Callaqueo y Giachino del barrio Malvinas Argentinas, cuando un grupo de personas ingresó sin permiso.

«Entraron con los teléfonos prendidos y grabando a ver qué reacción podíamos tener nosotros. Preguntamos quiénes eran y no se quisieron identificar. Sí estaba el señor Mario Tomaso, a quien no conozco y no sé porqué estaba acá y ni siquiera si vive en el barrio. Después nos encontramos con declaraciones donde dicen cualquier cosa contra mi persona y por eso toda esta situación nos pone muy mal y por eso le pedimos a Avendaño que se responsabilice», añadió Camerlinck.

Urdaniz, por su parte, detalló que el conflicto se generó porque la Biblioteca acondicionó y comenzó a utilizar el espacio verde de Catriel y Pincén, que pertenece al municipio, pero cuyo servicio de luz es pagado por la entidad.

«En principio mezclaron la Comisión Vecinal del barrio con la Biblioteca, y nada que ver una cosa con la otra, nosotros somos una organización autónoma reconocida a nivel nacional, con personería jurídica, entonces no se puede entrar libremente y gritar. Venían a quejarse de que se cortó la luz en el predio pero lo cierto es que desde abril accedimos a que lo utilicen pero después les pedimos que compartamos el gasto de la luz, que es lo que corresponde. Nosotros nunca nos negamos a que lo usen, al contrario, pero quien paga la luz tiene derecho a pedir que se compartan los gastos. Nosotros abrimos ese canal de diálogo pero nunca lo aceptaron», aseveró Urdaniz.

Camerlinck, en tanto, agregó que «desde el 15 de abril que sistemáticamente prenden la luz. Yo le dije a Avendaño que era su gente, del Movimiento Evita, la que estaba haciendo eso, sin consulta, entonces eso es apoderarse de algo. Nosotros los dejamos un tiempo hasta que tomamos la decisión. Yo a ‘Tapera’ lo conozco, hemos caminado juntos, lo hemos votado, le tengo afecto, pero él se tiene que hacer cargo de lo que pasó».

Clases.

Desde la Comisión que conduce la Biblioteca lamentaron que debieron «evacuar» a los niños y niñas que tomaban clases de apoyo de Inglés el pasado jueves, cuando se produjo el incidente dentro de las instalaciones.

«En el momento en que irrumpen teníamos una reunión que era de la Biblioteca Popular, y obviamente para participar tenés que ser socio o socia y esta gente no lo era. Por una cuestión estatutaria no se puede participar porque sí, y además en ese momento se dictaba la clase de apoyo escolar de Inglés en el salón contiguo: la docente tuvo salir a pedir que bajen la voz, no lo hicieron así que se tuvo que retirar y evacuar a los chicos, por lo tanto se interrumpió la actividad. Una cosa es querer compartir y otra querer apoderarse, por eso nosotros no nos queda otra que reaccionar ante esta situación», argumentó Urdaniz.

Desde la entidad también resaltaron que «hace ocho años que venimos trabajando con un montón de instituciones, provinciales y nacionales, con la Universidad; entonces no pueden salir a acusar libremente de que le cobramos a los vecinos. Acá no se le cobra a nadie, de hecho hay un taller de electricidad que no tiene costo y que le sirve a un montón de gente que viene, claramente el fin de la biblioteca es otro y eso lo saben todos».