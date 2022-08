“Hola, ¿cómo están? Yo soy Sol Camila Lugo, pero me dicen Sunny. Soy autista, y debido a mi autismo, me han dicho que soy incapaz, rara. Me han dicho loca muchas veces. Así que estoy acá para romperles todos los estereotipos que tienen sobre la discapacidad, sobre el autismo. Así que canten conmigo ahora y hagamos historia”, invitó la joven a los cien integrantes del jurado de Canta Conmigo Ahora, para que la acompañaran. De inmediato comenzó a entonar “Crazy” de Gnarls Barkley y cantó, bailó y se movió libremente en el escenario a la vez que los artistas evaluadores, 69 de ellos, apretaban el botón y se levantaban.

“Me crie en Virginia, Estados Unidos. Soy una artista multifacética, creadora de contenidos en redes y hago videos informando sobre el autismo. Soy autista y aprendí a cantar básicamente antes de aprender a hablar”, contó en la previa al presentarse y explicó que en su vida cantar era su forma de comunicarse: “A través de la música puedo contar las cosas. Hablar me cuesta muchísimo, no sé si se está notando, pero para mí es muchísimo más fácil decir las cosas a través de mi arte y una forma que tengo es cantando”.

Además, contó que le gustan muchos ritmos, pero que lo más importante es que la música le haga “sentir algo”, que es lo mismo que busca generar en el otro. “Esta canción me hace sentir que acá estoy que esto es lo que puedo hacer”, dijo sobre el tema que interpretó. Al terminar de cantar, cerró: “Muchas gracias, en serio, no tienen idea lo que significa esto”.

Fue entonces que Marcelo Tinelli se acercó al escenario para felicitarla: “Ella no lo va a decir pero yo la sigo en TikTok siempre y es muy grosa, canta bien en español, en inglés”. Entonces le dio la palabra al primero de los jurados que se paró, al otorrino, cantante y actor Ignacio Mintz: “Me encanta que estés acá. Tengo una historia con la discapacidad porque en mi familia hace 35 años que vivimos con ella, trabajando con personas con discapacidad y me emociona mucho pero sin caretas porque si de algo se trata la tele es de que algún día los estereotipos se terminen con todo, no solo con el espectro autista. Vos sos una persona con discapacidad pero ante todo sos una persona y estás acá. Yo te agradezco que hagas esto porque es un mensaje para millones de persona que no se van a olvidar”.

Luego fue el turno de Marisol Otero: “Soy madrina de un grupo de chicos con discapacidades, que lo digo entre comillas, y los conozco mucho y me emociona que estés acá mostrando el amor y la capacidad que es enorme. En el autismo se destacan con una genialidad, y tu genialidad es esto, el arte”.

Emocionada, la concursante cerró: “Digo siempre que hay que decir ‘soy autista’, lo digo con orgullo, no soy discapacitada por opción mía, sino por la sociedad que no nos da la posibilidad”. “Lo mas lindo es verte acá, es ver lo grosa que sos, lo capacitada que sos en todo, no hay una cosa en la que no seas capacitada”, agregó Tinelli. Aunque el puntaje no le alcanzó para seguir en el juego y pasar a la siguiente ronda, antes de despedirse y saludar al conductor del ciclo de El Trece, sentenció: “Este es mi sueño y recién empieza, no va a ser la única vez que me vean al lado tuyo, lo prometo”.