Una joven de 23 años denunció por abuso sexual a un estudiante de Medicina que estaba a cargo de la guardia del hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe por haberla «manoseado». El episodio de violencia sexual ocurrió, de acuerdo a la madre de la denunciante, alrededor de las 2.30 de la mañana. Fuentes judiciales identificaron al agresor como un hombre de 53 años que estudia desde 1987 en la Universidad Nacional de Rosario y que estaba en funciones en el marco de un convenio de pasantías.

«Los médicos aparecieron cuando fui al destacamento de la policía y me pedían disculpas…, perdón…, continuamente perdón», resaltó la madre de la joven a los medios locales. Actualmente, la chica, quien tuvo que ser internada por el hecho, está «muy angustiada», según contó. «Por momentos llora, se va acordando y va relatando otras cosas que sucedieron ahí adentro -en el consultorio», indicó.

La mujer relató que su hija había concurrido al centro de salud por un cuadro de afección cardíaca que las preocupaba, porque la chica había sido sometida recientemente a una intervención quirúrgica. Ya en el consultorio, el hombre le pidió que saliera para poder hablar a solas con su hija. «Me dijo que no me quedara cerca de la puerta, que me corriera, que estuviera un poco más alejada. Pero yo no le hice caso», explicó la mujer, quien aseguró que en ese momento se cometió el abuso.

«Estuvo hablando con ella bastante tiempo. Hasta que me dijo que entrara. Pero cuando lo hice, vi que mi hija me hacía señas con los ojos. Le puso el estetoscopio en el cuello, mientras yo estaba ahí. Ella me seguía haciendo señas, hasta que el médico salió un momento para buscar los elementos para tomarle la presión», añadió.

«Mientras él no estaba, mi hija me contó que el médico le había tocado los senos. Que le decía que así se iba a sentir bien y que se le tiraba arriba, abrazándola. Que se iba a sentir mejor si le tocaba el otro seno», continuó la madre.

Una agente dio aviso a la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó que un patrullero de la seccional 4ta. de policía traslade al acusado para ser identificado y se le inicie una causa penal por abuso sexual simple.

Al ser informado de lo ocurrido, el director del hospital, Juan Pablo Poletti, se entrevistó con la víctima y le pidió detalles de lo ocurrido junto al jefe de la guardia. El director informó que acompañaron la denuncia y que comunicaron lo sucedido a las autoridades del Ministerio de Salud, a la vez que iniciaron acciones internas y se pusieron a disposición de la Justicia.

Poletti aclaró que no se trata de un profesional del hospital sino de un estudiante y que a partir de lo ocurrido «están suspendidas provisoriamente todas las pasantías». «Esta persona, hasta que no se regularice su situación, va a tener prohibida la entrada al hospital», informó el funcionario respecto del hombre denunciado.

Poletti dijo que la política del hospital «es colaborar» para «aclarar este tipo de situaciones que sin lugar a dudas nos preocupan, avergüenzan y no queremos que quede nada escondido». En diálogo con la prensa, Poletti señaló que pretende «que se aclare» el hecho y que si el practicante «lo hizo (al abuso) y lo demuestra la justicia, pague sus consecuencias».