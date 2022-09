La vecina de Cristina Kirchner habló con Jorge Rial: «Me molesta cuando me tildan de tilinga»

«He entrado y salido de casa. Nunca recibí una agresión»

De Tezanos Pinto detalló cómo vivió estos días en los cuales la militancia se hizo presente en la puerta del inmueble, ubicado en Juncal y Uruguay: «Eso del quilombo no es tan así. Había desorden en la calle, pero no era una cosa agresiva. No era con un ánimo violento. Alguna canción, murga, trompeta (…) Me pareció inadecuado el lugar. No es para hacerlo en el medio de la calle de Juncal y Uruguay, que es chiquita, pasan colectivos y se impide la rutina cotidiana de la Ciudad».

La señora vive en el piso de arriba explicó que tiene un pensamiento político distinto a Cristina: «Me reconozco muy liberal. Trato de profesar un respeto por la vida ajena (…) Yo tuve muchos privilegios. Nací en una casa donde nunca faltó comida, abrigo, tuve acceso a una excelente educación. Entiendo a la clase que pertenezco. Cristina pertenece a un orden diferente. Ni mejor ni peor. Es otro».