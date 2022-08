Morena Beltrán compartió una foto en su cuenta de Twitter y rápidamente se hizo viral por las reacciones de los usuarios. La joven periodista de ESPN aprovechó la previa del partido entre Boca Juniors y Platense correspondiente a la fecha 12 de la Liga Profesional de Fútbol. Con pocas palabras, Beltrán llamó la atención de los miles de internautas que comentaron y compartieron la imagen.

La panelista del mencionado canal supera los 440.000 seguidores en la red social del pajarito y muchos de ellos no tardaron en contestarle. Varios la elogiaron alegando que estaba de gala para vivir el encuentro entre el «Xeneize» y el «Calamar». No faltaron los que le enviaron preguntas sobre la posibilidad de que el uruguayo Edinson Cavani llegue al elenco «Azul y Oro». Si bien no hubo respuesta sobre eso, se nota que los fanáticos están ansiosos.

La publicación que compartió Morena Beltrán alcanzó los 200 retweets y tuvo más de 7.000 likes. Además, más de 200 twitteros dieron su opinión por las imágenes subidas en la cuenta de Twitter.

Mientras tanto, Boca se juega un partido importantísimo ante Platense por la Liga Profesional. Es que el elenco que dirige Hugo Ibarra necesita de manera imperiosa una victoria para dejar atrás lo sucedido en la durísima derrota sufrida ante Patronato en Paraná, Entre Ríos. En caso de ganar, se colocarán a siete puntos de Atlético Tucumán, que lidera el certamen con 25 unidades.

Morena Beltrán reveló una intimidad sobre Riquelme

Morena Beltrán habló del fuerte cruce que tuvo con Juan Román Riquelme en ESPN y reveló una intimidad del vicepresidente de Boca Juniors. El pasado mes de mayo, mientras el «Xeneize» disputaba la Copa de la Liga Profesional, la periodista le hizo una pregunta al ídolo que este último no le respondió de la manera esperada. Desde aquel momento televisivo, por demás tenso, quedó la pica entre ambos.

«Lo que me duele es que ciertos protagonistas se jactan de que no se habla de fútbol en la tele y vos hacés una pregunta de fútbol y tampoco te contestan en buena ley. Uno trata de elevar la vara de todo en el fútbol y hay veces que ni los propios protagonistas ayudan, ahí estoy al borde de rendirme. Con Román me pasó», reveló Morena Beltrán en Radio Urbana sobre aquel tenso cruce con Riquelme.