El presidente del Consejo de Administración la CPE Alfredo Carrascal indicó que en ese marco «hay ejes tradicionales del movimiento cooperativo, pero la agenda mediática está ocupada por qué comer mañana, se ha instalado lo urgente y es difícil encontrar espacio para encontrar medidas de fondo. Los sectores populares perdimos una batalla y los medios son los que dicen qué apunta al ‘republicanismo’, lo que le corresponde hacer al país, para qué lado debe ir. Se le ha doblado el brazo al Ejecutivo nacional. Con el correr del tiempo se instala que lo importante es lo que dicen los medios hegemónicos, es una debilidad política».

Carrascal insistió en que respecto del gobierno nacional «estamos en una etapa de desconfianza». Más aun en lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, porque «conocemos a quienes están en ENACOM, algunos vienen de etapas anteriores y algunos de esos protagonistas del sistema están muy vinculados con el Grupo Clarín, tienen línea con Massa y generan cierta sospecha en los sectores de la economía social», afirmó el dirigente.

Aseguró que «lo que no se logró hasta ahora en el mercado de las telecomunicaciones… somos pesimistas. No vamos a abandonar la lucha ni a dejar de insistir, porque tenemos esa obligación ética, porque además a veces las coyunturas se modifican y lo que parece imposible a lo mejor en unos meses cambia y me tengo que desdecir. Nuestra tradición es luchar contra el poder de turno. Hay que estar preparados para cuando las coyunturas lleguen a alinearse con los intereses populares. Como entidad solidaria tenemos el deber de ser optimistas», reconoció.