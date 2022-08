Todo sucedió luego de que una participante audicionara en el programa de El Trece con la canción Corazón Mentiroso de Karina y la dedicara a «todos los hombres mentirosos». En este contexto, «El Polaco» habló de su relación con Karina, que finalizó hace más de 10 años, y se expresó sobre la posibilidad de que la canción estuviera originalmente dirigida hacia él.

«Su exmujer hizo este tema, ¿fue dedicado a usted?», consultó Marcelo Tinelli y el cantante contestó rápidamente de forma negativa. «Yo la verdad es que no lo veo para nada mentiroso», continuó el conductor, pero el cantante se mostró muy titubeante. En lugar de contestar, «El Polaco» intentó defenderse, lo que generó más dudas entre sus compañeros.

En ese sentido, el cantante determinó: «Para nada. Yo no soy para nada mentiroso». Sin embargo, luego se contradijo solo: «A ver, yo creo que me ha mentido como yo también le he mentido». Por último, cambió el tema para evitar seguir exponiendo una situación de la que luego podría arrepentirse.