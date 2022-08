Lizarazu aclaró que el formato íntimo lo viene trabajando desde antes de la pandemia. «Es un formato que resulta mucho más posible para los productores locales también. Con Federico ya antes de la pandemia hicimos una gira como de 3 meses por Europa, hicimos unos 60 shows en ese formato y ya venimos con el ejercicio de tocar juntos e instrumentarnos juntos con las dos guitarras y con las secuencias electrónicas así que por eso también Antigua suena tan moderno».

El 1° de septiembre será la presentación oficial del disco en Niceto Club. «Ese también es un ítem importante para mí, es un lugar donde nunca toqué, solo fui de invitada alguna vez, así que eso me tiene con la cabeza un poco proyectando algunas ideas de imágenes y tal».

Electro pop.

El último trabajo discográfico de Hilda Lizarazu tiene un estilo diferente a lo que el público viene escuchando. Cuenta con una gran cantidad de canciones de base electrónica y pop. «Es más que nada la producción artística de Federico que está pensada para la realidad de lo que vamos a hacer en vivo. Si bien hay algunas canciones más clásicas, el resto es más electro pop y también con algunas pinceladas de canciones que son más para bailar», explicó la cantante. «Mi estilo es un pop ecléctico y hay veces que estoy con tintes más rockeros pero mi voz siempre es bastante diáfana; me gustan esos estilos mezclados y en este caso se buscó, arrancando con Te Reís, que empieza muy para arriba, muy para disfrutar de escuchar música electro pop argentina y tiene que ver con esta formación de dúo solista que estamos proponiendo hace ya 4 o 5 años».

Hilda aseguró que disfruta mucho de este formato reducido. «Podés controlar más el sonido, podés acordar todo lo que significa el sincronismo de músicos para los ensayos y todo lo que respecta a las producciones en cuanto a costos».

Las clásicas.

Además de Antigua, Lizarazu presentará canciones clásicas de sus históricas formaciones como Man Ray. «A mí me encanta que la gente disfrute de las canciones que conoce, no tengo ningún resquemor de tocar un tema como Caribe Sur. Lo disfruto muchísimo, un tema que tiene 30 años, pienso que son todos prejuicios de algunos músicos como si fueras más artista por darle a la gente algo que no conoce, y a mi criterio aburrirlos un poco, así que en ese sentido a mí me gusta que la gente disfrute mis shows entonces a veces doy pie para que me tiren algún tema, tipo a la carta». En base a esta idea, Hilda aseguró que los presentes podrán escuchar canciones de Man Ray y de autores con los cuales compartió años de carrera, como Charly García y otros.

En cuanto a su relación con García, Hilda contó que tuvieron algunos encuentros en el estudio donde Charly está creando nueva música. «Allí me encuentro cada tanto, inclusive durante la pandemia hablábamos telefónicamente, nos recomendábamos películas, comentarios y cosas. Tenemos una linda relación amistosa y musical, por supuesto».