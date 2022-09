Concejales de la oposición solicitaron detalles de cómo será la instalación del obrador en el predio del corralón municipal. Esta noche hay una sesión especial para tratar el convenio que cede el predio a la empresa BTU.

Los concejales del bloque del PRO en Macachín presentaron un pedido de informes al Ejecutivo municipal sobre las condiciones de cesión del terreno correspondiente al corralón municipal, para instalar el obrado de la empresa que trabajará en el gasoducto Néstor Kirchner.

Casi al mismo tiempo, el intendente Jorge Cabak convocó a una sesión especial para este miércoles a las 21 horas, para tratar el convenio con la empresa BTU para utilizar dicho predio como obrador.

«El predio que se pretende ceder es la parte del corralón de la Municipalidad. Nosotros queremos saber cuál será el impacto de esa actividad sobre el Acuífero del Valle Argentino, que pasa debajo de ese lugar», indicó a El Diario la concejala del PRO, Analía Mujica.

La empresa que realizará los trabajos para el gasoducto Néstor Kirchner instalará un obrador en Macachín y otro en Doblas, a 35 kilómetros

«Entendemos que el obrador que se quiere instalar en Macachín, va a ser de circulación permanente, hablan de 600 personas circulando por el lugar. Queremos saber que van a hacer con los desechos que se generarán. Pensamos que van a instalar casillas para los trabajadores, pero el predio no cuenta ni cloacas ni agua potable, ¿an a instalar baños químicos?», se preguntó Mujica.

Y reiteró «este predio esta sobre el Acuífero del Valle Argentino. Hay cuestiones de fondo que nos preocupan porque si llegamos a contaminar las napas, son daños irreversibles. No se está tomando en cuenta el daño que se puede generar. Tenemos que cuidar el agua, es un recurso no renovable»

Convenio

Este miércoles, desde las 21 horas, se desarrollará una sesión especial para tratar el convenio que la Municipalidad con la empresa para la cesión del predio.

«Están dando por sentado el convenio que se realizó, que está firmado solo por una de las partes, la empresa, pero ese convenio debe ser aprobado por el Concejo Deliberante», sostuvo Mujica en diálogo con este medio.

Consideró que «es muy amplio el convenio que se hizo y especifica muy poco. No nos pagan un centavo por el alquiler de ese espacio, solo tienen que poner el alambrado pero no hay ninguna cláusula que diga que pasa si no lo hacen».

Para aprobar el convenio, el Ejecutivo necesita votos que no posee. «El tratamiento sobre tablas debe ser aprobado por mayoría sino pasa a comisión. Nosotros queremos que esto pase a comisión y vengan las personas especializadas», añadió Mujica. Y dijo que «si esto no pasa, será un mamarracho más, hecho a las apuradas.

«Somos los responsables de controlar la gestión –continuó Mujica-, fiscalizar y no vamos a perder esta oportunidad de que den explicaciones a la gente de esta movida que se está por hacer. Queremos generar conciencia y prevenir porque se daña el recurso, no se puede volver atrás. No nos oponemos al crecimiento de Macachín, pero no a cualquier costo», concluyó.