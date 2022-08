Los interpretes de la canción del Mundial Qatar 2022:

El rapero Gimns se convierte en el primer artista de habla francesa en encargarse de cantar el himno de un Mundial y será en Qatar 2022 y Ozuna mundialmente conocido por su exitosa carrera en el género urbano.

En años anteriores, artistas como Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi dieron origen al Live It Up en el Mundial de Rusia 2018, previamente fueron Pitbull, Jennifer López y Claudia Leite en el Mundial de Brasil 2014.

La canción completa: