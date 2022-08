Durante el programa «La parte y el Todo» emitido el miércoles a la noche por la Televisión Pública Pampeana, el presidente del Banco de La Pampa explicó que «será cada cliente quien elija el modelo que utilizará» y adelantó que el nuevo sistema «contará con un capítulo que será la billetera virtual».

El proyecto «estará funcionando a pleno dentro de 18 meses, aunque unos cuatro meses antes podríamos estar implementando la billetera digital y haciendo las primeras pruebas en familias». Iviglia adelantó que para desarrollar el sistema «se contratará a una empresa especializada» y anticipó que «ya se encuentra en desarrollo el proceso de licitación y concurso de precios, con el apoyo de una empresa pampeana de tecnología, radicada en la Zona Franca de General Pico (Tecro) que desarrollará el software para que la sucursal virtual ‘converse’ con los demás sistemas» del banco.

Sistema híbrido

De todas maneras, aclaró que el sistema de atención presencial permanecerá y garantizó que el BLP continuará abriendo nuevas sucursales. «Avanzamos hacia un sistema híbrido: debemos tener presencia física en el territorio de La Pampa y en puntos importantes fuera de la provincia, como Río Cuarto, San Luis y la provincia de Buenos Aires, pero también un esquema de atención digital dirigido a las nuevas generaciones, que requieren otro tipo de atención, de servicios y de velocidad en la respuesta».

Si bien durante la pandemia se registró un notable incremento de la atención digitalizada «la cifra de entidades financieras sigue creciendo, porque la banca corporativa requiere una atención personalizada, y los bancos públicos operamos además con determinados segmentos familiares, jubilados, pensionados, que requieren la presencia física». Por eso, «nuestra estrategia es contar con un sistema híbrido: presencia física y cobertura geográfica, y también un sistema de atención cien por ciento digital».

Explorando San Luis

En ese contexto, informó que «de las 40 sucursales que tiene el BLP, 20 están en La Pampa y otras 20 fuera de la provincia» y recordó que la entidad se encuentra «actualmente realizando la exploración para abrir una primera sucursal en San Luis, en el marco del Tratado del Caldén», que se sumará a «la importante presencia que ya tenemos en Buenos Aires, Río Negro, Córdoba y Neuquén».

Consultado sobre los resultados obtenidos durante el primer año en Río Cuarto, respondió que «es una plaza muy competitiva, donde están todos los bancos y hay cuatro sucursales del BanCor». No obstante, «existe un nicho interesante y los números del primer año lo demuestran, porque la apertura de cuentas creció allí seis veces más que el promedio de las restantes sucursales».

Según Iviglia, «no podríamos pensar nuestro banco únicamente fronteras adentro de la provincia, porque hoy se requiere forzosamente contar con unidades de negocios extra provinciales». El principal objetivo de esta expansión es «diversificar los riesgos. En La Pampa las condiciones climáticas a veces pueden ser muy duras, pero fuera de la provincia hay distintas actividades: no son lo mismo el Alto Valle y Neuquén, que Chivilcoy y Mercedes. Y los riesgos de Bahía Blanca son diferentes a los de Río Cuarto», ejemplificó. Esta diversidad «permite un volumen y una escala que no podríamos alcanzar trabajando solamente en La Pampa».

«Números muy buenos»

De todos modos, el movimiento más importante del BLP «se mantiene dentro de la provincia, donde tenemos una posición de liderazgo en préstamos y depósitos, especialmente en Santa Rosa y General Pico». Aunque «la mayoría de esas operatorias siguen haciéndose por ventanilla, la pandemia elevó notablemente el uso de cajeros electrónicos, y hay unidades que están realizando 15 ó 16 mil operaciones diarias», reveló. Y admitió que «resulta evidente que Santa Rosa está necesitando nuevas locaciones».

En cuanto a los resultados observados al finalizar la batalla económica que representó la pandemia, respondió que «haciendo el análisis que le importa al mercado en cuanto a solidez, basado en cifras de liquidez, solvencia y mora en la cartera, el BLP está muy bien y muestra números muy buenos». Reconoció que «obviamente se vio afectada la rentabilidad, pero desde nuestra razón de ser y según lo que establece la Carta Orgánica, debíamos acompañar y gestionar la pandemia, porque este banco es la herramienta financiera de la provincia y había que intentar estar a la altura de las circunstancias».

Finalmente, recordó que «cerramos un balance 2020 positivo, ya tenemos cerrado el 2021 con muy buenos números de rentabilidad, y no hubo pérdidas en ninguno de los ejercicios». Reconoció que «tal vez no son los números de una situación normal, pero tenemos un accionista (el estado) con determinadas particularidades y requerimientos, y quien no entienda esto no puede trabajar en el Banco de La Pampa».

Y concluyó que «por eso seguimos sumando nuevos clientes y empresas que pagan sus salarios con nosotros, no solo porque encuentran buenas líneas de crédito, sino porque se lo exige su propio personal, que quieren aprovechar las promociones de tarjetas de crédito, farmacias, combustibles y demás. Es un círculo virtuoso que seguiremos sosteniendo».