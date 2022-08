La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció una vez más una connivencia entre funcionarios judiciales que participan de sus procesos judiciales y el macrismo. Este domingo, la ex mandatario reaccionó a la publicación en Página 12 de fotos en las que se ve al presidente del tribunal que actúa en el caso conocido como Vialidad, Rodrigo Giménez Uriburu, y el fiscal que la está acusando, Diego Luciani, jugando juntos al fútbol en la quinta del ex presidente Mauricio Macri. "He instruido a mi abogado para que mañana a primera hora recuse a los jugadores de fútbol. El Poder Judicial argentino apesta", anunció.