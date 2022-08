La vicepresidenta usó sus redes para responder a la actitud del Jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que mandó a vallar el perímetro donde se encuentra el departamento de la dirigente y envió a Infantería al lugar.

En su mensaje, Cristina habló de una doble vara del líder opositor y recordó que varias veces en esa esquina donde ahora se convocan sus simpatizantes hubo manifestantes macristas que quisieron agraviarla y mandaron a vallarla o le enviaron fuerzas de seguridad. Dice la vicepresidenta en su comunicado: «El 9 de diciembre del 2015 cuando finalicé mi segundo mandato como Presidenta de la Nación y me dirigía a Juncal y Uruguay para pasar allí la noche y partir al día siguiente a mi casa en el sur, no pude hacerlo. La esquina había sido copada por militantes y simpatizantes macristas, muy violentos que me insultaban y amenazaban. Esa noche tuve que dormir en la casa de mi hija en el barrio porteño de Monserrat.