Creó un «Tinder de figuritas» y fue el primer argentino en llenar el álbum del Mundial

Cuál fue la última figurita en conseguir

Dipietro siguió dando detalles de su hazaña y dijo que la figurita con la que llenó el álbum fue la denominada «Ghana 2», que corresponde al arquero del seleccionado africano.

Pese a parecer algo difícil, contó que “Messi llegó rápido y lo tomamos como una señal divina. Nos llegó en el sobre número tres y fue un impuso para llenarlo».

Una loca idea: crear un “Tinder de figuritas”

Francisco también dio a conocer que logró el objetivo gracias a una idea que tuvo y que quizá ahora ayude a los demás: Creó un «Tinder de figuritas». «Yo curso en la UADE y me armé un Instagram para armarlo: la gente (de la facultad) me mandaba lo que tenía, yo agarraba las que necesitaba yo y las que no me servían las subía a la página. Fue como un beneficio para todos», contó.

Ya feliz por cumplir su sueño, ahora el joven quiere regalar las figuritas que le quedaron repetidas. «El valor sentimental que tiene el álbum no lo tiene otra cosa, no todo pasa por la plata», expresó y en su propio TikTok ya tiró la data de cómo pueden acceder a su regalo los que aún necesiten figuritas.