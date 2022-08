Causa vialidad: la defensa de Cristina Kirchner recusó a otro de los jueces del tribunal

“Cuando uno tiene las responsabilidades de ser el agente del estado, de ninguna manera puede tomar parte de un evento deportivo que se desarrolla en la casa de una persona que tiene el cargo de Presidente de la Nación o aspiró a cumplir con ese cargo porque hay una proximidad porque genera un temor de parcialidad”, explicó el letrado en referencia a los encuentros deportivos que se desarrollaban en Olivos.

Y agregó: “Esa quinta de la que estamos hablando no era cualquier lugar es posible que se jugaran torneos. El presidente cuenta que ahí no iba cualquiera, los funcionarios que juegan al fútbol no lo hacen en la quinta presidencial”.

Por ese motivo, expresó que “había un doble deber de no aproximarse a estos funcionarios, cada cual tendrá su simpatía. Tenemos que ser extremadamente prudentes y creo que, en este caso, estas circunstancias no se dieron”.

«Me permito recordar, por ejemplo, que el exPresidente de la nación intentó nombrar por decreto a dos ministros de la Corte, una cuestión que no tiene nada que ver con la historia democrática argentina y se obligó a la procuradora a renunciar», denunció.

«Otros episodios no menos graves que ocurrieron en el Consejo de la Magistratura, como se integró la oficina anti corrupción, los ataques a jueces laborales, el despido de dos jueces Ballestero y Freire. Como si esto fuera poco, el funcionamiento de un aparato de inteligencia que hacía espionaje ilegal«, destacó Beraldi.

Días atrás la defensa de Cristina recusó al juez Giménez Uriburu, quien no participó de la audiencia de este viernes.