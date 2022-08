Buenos Aires: confundieron a un futbolista con un trapito, lo detuvieron y no llegó al partido

Y aclaró: «Yo no estaba haciendo nada, sólo espero un compañero para ir a jugar, mire como estoy vestido del club’. Luego de eso, el oficial disparó: «Vos estabas haciendo de trapito, te vimos para las cámaras».

Continuó el relato: «Me empiezan a revisar las cosas, que claramente es la indumentaria y las cosas que uso para jugar. Me tiraron todo arriba del auto y me preguntaron: ‘¿Qué tenés ahí? ¿Esto es qué es?’. Yo les intentaba explicar que era lo que uso en cada partido”, lanzó. Luego explicó que lo trataron de mentiroso y pidieron que lo acompañe a la comisaría. «No entendía el por qué, quise llamar a un compañero. Me restringieron el celular, me lo sacaron y no me permitieron llamar a nadie. Pensaban que los podía llegar a grabar. Pusieron todas mis pertenencias en el baúl, luego forcejearon y me pegaron para meterme en el patrullero«, comentó.

El futbolista estuvo más de tres horas esperando para ser liberado hasta que finalmente sin explicación lo dejaron salir. “Me llaman por mi apellido a una cabina ahí me dicen: ‘Firma todo esto y te podes ir’. Quería saber que firmaba, lo cual pregunté si podía leer. No me lo permitieron. “Vos firmá y andate”, fue lo único que recibí”.

“Jamás me pidieron disculpas, solamente me acusaban de trapito. Intentaba explicarles que yo soy jugador. Me estaba yendo a jugar, nada más. Pero no me pidieron perdón, nada”, deslizó el jugador de 22 años.

El futbolista reveló que tiene pensado tomar medidas sobre lo sucedido para que no se vuelva a repetir: «Hasta el momento no hice nada. Quiero hacer algo para que esto no quede así, no puede volver a pasar. La Policía en vez de cuidarnos nos agreden a personas que nos levantamos a las cinco de la mañana para ir a trabajar«, cerró.