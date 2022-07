La mujer contó la situación en las redes sociales porque «hace 25 días que hice la denuncia y no han tomado ninguna medida al respecto, no se ha comunicado conmigo la Oficina de Abordaje a la Mujer y desde mi trabajo me intiman a que regrese a mis tareas laborales, desconociendo los certificados que he presentado, descontándome el sueldo que por ley me corresponde».

«Sé que compañeras mías han pasado por lo mismo, y espero que otras compañeras de trabajo puedan ser escuchadas», finalizó.

La denuncia se realizó el 16 de junio, así lo confirmó el fiscal Juan Cupayolo. De todos modos, el funcionario judicial evitó dar detalles de la investigación para proteger a la víctima. Sí ratificó que Díaz está notificado de la denuncia penal. «Tenemos que investigar», señaló. El presidente ocupa ese cargo desde setiembre de 2011.

La denuncia es por abuso sexual. La mujer denunció «tocamientos, una agresión sexual», un episodio puntual, que ocurrió en 2016, en una oficina de la cooperativa, a los tres meses de ingresar a trabajar. «Por miedo no denunció antes», aseguró un allegado a la denunciante.

La mujer presentó una denuncia por maltrato laboral una semana antes de la denuncia por abuso. Fue porque sufrió una descompensación hace dos meses, y no concurre a trabajar, presenta certificados sicológicos en tiempo y forma. Sin embargo, la enviaron cartas documento para que regrese a sus tareas. La situación conflictiva «la llevó a tomar fuerzas para hacer la denuncia».