La revista Fortuna ubicó a la entidad pampeana como la segunda mejor del país. «Fue una grata sorpresa aparecer ahí arriba», dijo en diálogo con El Diario el presidente del BLP, Alexis Iviglia.

«Es una profunda satisfacción quedar como el segundo mejor banco del país y sobre todo cuando uno compara con bancos similares y bancos públicos estamos primeros, esto significa también que la gestión se hace de forma profesional», resumió el presidente del Banco de La Pampa, Alexis Iviglia sobre el significado del premio otorgado por la revista Fortuna de ubicar a la entidad con el segundo lugar de los mejores bancos de Argentina.

Destacó que el análisis realizado de los distintos factores que hacen al rendimiento del rubro bancario «no hay ninguna cuestión subjetiva». «Nosotros nos enteramos por la publicación. Directamente se tomaron los datos de los balances que todos los bancos tenemos la obligación de publicar en el Banco Central de la República Argentina. Son ocho índices, que abarcan todos los aspectos como pasivos sobre resultado operativo, resultado operativo sobre el patrimonio neto, liquidez, patrimonio neto sobre activos neteados (apalancamiento), cartera irregular sobre financiaciones, rendimiento anual del patrimonio (ROE) y retorno activos antes de ganancias (ROA)», detalló. El análisis de esas variables se traduce en que el BLP «tiene una correcta administración de los recursos financieros, con una cartera de financiaciones atomizada y sana y con una posición sólida para la asunción de compromisos futuros».

Como resultado el Banco Galicia obtuvo 81,3 puntos ubicándose en primer lugar, mientras que Banco de La Pampa sumó 77,5 puntos alcanzando el segundo puesto. Iviglia mencionó que si se hubieran medido otros indicadores el resultado hubiera sido más alto. «Somos un banco pequeño, regional y algunos indicadores como el volumen no nos favorecen, si se hubiesen incluido otras variables como la cobertura geográfica de nuestras sucursales y agencias; la presencia de cajeros automáticos en lugares remotos, el servicio de Unidad Bancaria Móvil y otras políticas de responsabilidad social que llevamos adelante hubiésemos obtenido aún un mejor posicionamiento», aseguró.

Según Fortuna las ponderaciones del BLP arrojaron: 5.35 en Apalancamiento (en veces), 1.64 en el Total de la Cartera Irregular sobre el Total de Financiaciones, 8.13 en Absorción de Gastos de Administración con Volumen de Negocios, 77.70 en Margen de Rentabilidad Operativa sobre Gastos de Estructura, 19.16 en ROE, 4.48 en ROA y 44.35 en Liquidez Total Títulos con Cotización más Posición de Call y Leliq.

El presidente del BLP también destacó el hecho de que la entidad no tiene el objetivo comercial como otros bancos privados. «El BLP tiene el rol de ser el agente financiero de la Provincia y esta mención no es un mérito del Directorio, sino de todos los colaboradores del banco, empleados y empleadas que se rompen el lomo desde su lugar de trabajo», afirmó.

Insistió en el rol de lo que se denomina «fomento» que no tienen otras entidades crediticias. «Hay una apoyo a las actividades de la Provincia y el accionista entiende que son estratégicas, como por ejemplo, la presencia física en determinados lugares donde no resulta un negocio abrir una sucursal. Si uno no midiera esto la rentabilidad hubiera dado mucho mejor. También la responsabilidad social del banco».

«Fue una grata sorpresa aparecer ahí arriba como el segundo mejor banco de país», completó.