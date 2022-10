Esmeralda Mitre habló sobre el accidente automovilístico que sufrió a comienzos de julio de 2022 y confesó estar segura de que hubo alguien detrás de esto, especialmente porque este siniestro ocurrió justo después de que la Inspección General de Justicia (IGJ) la declarara heredera del diario La Nación.

El hecho ocurrió mientras Esmeralda circulaba por San Antonio de Areco, más específicamente por la Ruta Provincial 41 en el cruce con la Ruta Nacional 8. De repente, un Peugeot se le cruzó y la chocó. Aunque ninguna de las partes salió con heridas graves, Mitre está convencida de que no fue un accidente.

«De salud estoy muy bien. No me pasó nada, por suerte, ni a mí ni a la persona que tenía en frente. Pero fue un accidente bastante extraño y bastante callado», enfatizó esmeralda durante su aparición en Desiguales (TV Pública). Debido a que la noticia no trascendió tanto, la actriz tiene sus sospechas.

«Yo cualquier cosa que haga, ya sea la más tonta, soy cadena nacional en todos lados. Y esto se calló en cinco minutos, así que estoy muy asustada, porque como hoy somos dueños del 39% del diario La Nación. Esto no va a quedar así, estoy asustada y tengo miedo», subrayó.

Y cerró: «Veo situaciones y cosas que están pasando muy extrañas con respecto a mí, entonces tengo que tener mucho cuidado. Estoy viviendo una situación de angustia bastante grande».

«Fue un choque en la Ruta 8 y la 41, en el cruce que está muy mal hecho. Yo venía por la 41 y me embistió un auto que se cruzó entrando a la autopista por la que yo circulaba. Pero, por suerte, ninguna de las dos partes salió herida”, detalló Esmeralda. Como la situación no pasó a mayores, ninguno de los dos conductores necesitó asistencia médica.

«Yo estaba yendo a mi campo. El otro auto me embistió y quedó enfrente mío y yo me corrí y le agarré de mi lado parte de atrás de ellos», le explicó la actriz al periodista Lío Peccoraro. Además, destacó que justo dos semanas atrás había ocurrido un hecho similar. «Me embistió un auto que salía de una rotonda que está mal hecha, donde también hubo un muerto hace dos semanas», cerró.