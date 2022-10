Luego, el “Apache” manifestó que “esperaba que Retegui me lo dijera en la cara”. “Eligió su cargo político por sobre su sueño”, agregó muy enojado.

“Estábamos trabajando juntos hace un tiempo y me acompañó a la cancha de Vélez. Fue muy desprolijo, no me gustó cómo se manejó, salió a hablar y no me lo dijo en la cara”, cerró.

Retegui se desempeña como secretario de Deportes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El exentrenador de hockey debía renunciar a su cargo para sumarse al cuerpo técnico de Tevez, situación a la que finalmente no accedió.