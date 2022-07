Espartaco “Taco” Marín, diputado provincial y uno de los referentes de la línea Convergencia Peronista, calificó de “inoportuno” al intendente Luciano di Nápoli, quien recientemente reclamó para su agrupación La Cámpora el lugar para disputar la vicegobernación en 2023.

“El compañero intendente se apresura. Lo entiendo, pero es inoportuno. Me parece que no es el momento ni el lugar para hacer esas declaraciones”, dijo Marín en diálogo con Radio Textual (LU 33).

Di Nápoli había dicho que el gobernador Sergio Ziliotto, de la línea Plural, debía intentar ir por la reelección y que su compañera de fórmula debía ser de La Cámpora. No lo expresó, pero ese lugar pretende ser ocupado por María Luz Alonso.

“Es inoportuno, en un momento donde se extendió la brecha cambiaria y donde la inflación continúe probablemente por encima del 50%”, dijo Marín.

“No es esquivar a la discusión. Creo que, a mi entender, este tipo de discusiones debería darse en un ámbito más partidario y en una fecha más cercana a las elecciones. Es decir, otro contexto”, agregó.

“No es el momento porque la sociedad tiene otros problemas. Debemos estar abocado a abordar cómo solucionamos el problema a la sociedad. Ojo, como creo que además el intendente lo hace. El Mercado Municipal, por ejemplo, es una buena política”, aclaró.

Además, el referente de Convergencia Peronista dijo que es “falsa la dicotomía entre gestión y política” que plantean ciertos funcionarios del Gobierno de Sergio Ziliotto. Reclamó “consulta” a los referentes históricos del peronismo y advirtió que la “imagen positiva” del mandatario provincial no es garantía de triunfo. “Ziliotto el año pasado tenía el 70% de imagen positiva y aún así perdimos”, lanzó.

“Hay ciertas figuras que son elementales para el peronismo que han garantizado su victoria. La Pampa es una de las pocas provincias donde la oposición no puede gobernar desde 1983. Algo saben estos muchachos que no han llevado a ganar. Estoy hablando no solo de mi padre (NdeR: Rubén Marín, cuatro veces mandatario provincial), sino también por ejemplo del exgobernador (Carlos) Verna y del exgobernador (Oscar) Jorge”, sostuvo.

El legislador pidió “no confiarse” solo en las encuestas. “Entiendo que hay encuestas que nos dan una imagen del 70 por ciento… (NdeR: por Ziliotto, medido por CB Consultora). Esta misma encuesta la teníamos el año pasado y perdimos luego de 35 años. No digo que esté mal que mida 70 punto. Está perfecto que mida 70 puntos. Pero a esta intención o imagen positiva que, por suerte y contracción al trabajo del gobernador, hay que continuarla con una ronda de consulta”, dijo.

“Además, vi que se planteó una dicotomía entre gestión y política. Como que el Gobierno gestiona y el resto de las fuerzas hace política. ¡¿Perdón?! ¿Esto es un Gobierno, o una sociedad anónima, una SRL o una asociación? Claramente es un gobierno que debe hacer política. No hay que confundir política electoral con política de gestión. Inaugurar una obra es hacer política. No es una gestión de recursos abstraída de hacer política”, argumentó.

“Guarda con pensar que la gestión no es política. Todos los gobiernos de La Pampa, algunos más otros menos, han militado la gestión. Eso hay que hacer. Los créditos del Banco de La Pampa y el plan de Fortalecimiento de Trabajo, todas medidas que son buenas y que toma nuestro gobierno, se deben comunicar y militar”, manifestó.

Fuente Diario Textual