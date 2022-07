El intendente de Santa Isabel, Guillermo Farana, recibió al gobernador quien estuvo acompañado por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo; el ministro de Salud, Mario Kohan; el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton; y por el IPAV: su presidente, Jorge Lezcano; y las gerentas Erica Riboyra y Romina Montes de Oca. También estuvieron presentes concejales, alumnos y docentes de la Escuela Hogar N° 99 y adjudicatarios.

El jefe comunal aseguró que “todos los que estamos acá expresamos nuestra alegría porque nos acompañen en un momento como este, donde además de entregar las casas, compartimos un rato juntos”.

En estas viviendas -subrayó Farana- se cumplió la verdadera función del Plan Mi Casa, porque tanto la mano de obra como los materiales son de procedencia local”, y destacó el hecho de que mucha de la mano de obra ha sido realizada por mujeres, que “pintaron, pusieron los cielorrasos, etc. Cumplimos así con algo muy importante para nosotros: la perspectiva de género”.

Por su parte, el Gobernador expresó que “venir al oeste no es una situación más, sobre todo para mí, que aprendí a amarlo de la mano de Carlos Verna”, y sostuvo que la localidad “es un ícono del desarrollo que tenemos proyectado para la región, por eso no sólo nos abocamos a defender el regreso del río Atuel por la necesaria recomposición del ambiente, sino también el rio sea uno de los motores del desarrollo que pensamos”.

Entrega de 10 viviendas

Durante la entrega de llaves de las viviendas, Ziliotto analizó que son tiempos en los que se ha cuestionado bastante cuál es el rol del Estado, “en cuanto si tiene o no que hacerse cargo de las necesidades de la gente” y recordó que “hace poquitos días, quienes ideológicamente nacimos, nos proyectamos y militamos a través de la doctrina justicialista, recordamos los 70 años de la desaparición física de Eva Perón, quien nos dejó una de sus máximas: ‘ante cada necesidad nace un derecho’. Para nosotros es una guía, por eso estamos hoy aquí entregando viviendas, para que diez familias de Santa Isabel empiecen a ejercer un derecho, porque tienen la necesidad de que un Estado presente les dé respuestas y la posibilidad de planificar de otra manera el futuro de la familia”.

Licitarán 85 viviendas más

El mandatario pampeano afirmó que “viendo los registros del IPAV podemos mensurar la necesidad de Santa Isabel, hay más de doscientas familias que están esperando una vivienda y tienen la necesidad de que el Estado dé respuestas”.

“En esa política de articulación que tenemos con el Gobierno nacional, con el que compartimos la ideología, es un enorme orgullo comunicarles que este semestre estaremos licitando 85 viviendas más para Santa Isabel. Son operatorias que las llevamos adelante con recursos provinciales y municipales, pero también hay una operatoria que tiene que ver con el regreso de la construcción de barrios FONAVI, algo que el gobierno anterior hizo desaparecer para el interior de la Argentina. El gobierno anterior de Cambiemos, Juntos por el Cambio, se olvidó del interior profundo y marcó el unitarismo como modelo de gestión”.

Un hospital Nivel 3

“Vengo a cumplir con la palabra empeñada” dijo Ziliotto, y recordó que “el 1º de marzo cuando abrimos las sesiones ordinarias de la Legislatura Provincial, vimos las obras diseminadas por la Provincia y reparamos en las necesidades. Teníamos proyectado un hospital regional en Santa Isabel, hoy quiero decirles que vamos a venir antes de la Fiesta del Chivito, en octubre, porque vamos a abrir aquí la licitación del nuevo hospital Nivel 3”.

“El hospital dará magnitud a la localidad y el derecho a recibir un servicio de salud de excelencia, como existe en toda La Pampa. Es un hospital que tendrá 4.000 metros cuadrados, estará dotado de tecnología de última generación y, a valores de hoy, es una inversión pública cercana a los 1.200 millones de pesos».

Travesía urbana y más proyectos

Durante su discurso, Farana apeló a la “buena sintonía que tiene con el Gobierno nacional y con los gobernadores”, y le solicitó su intervención “en el tema de la Travesía Urbana, para resolverlo. Sabemos que es difícil, pero sería un avance enorme para Santa Isabel”.

El gobernador dio inmediata respuesta: “no quiero dejar pasar el pedido de Guillermo -Farana- de una obra tan necesaria como terminar el proyecto y poner en marcha la licitación de la Travesía Urbana en el paso de la Ruta Nº 143 por Santa Isabel, es una obra que estaba en el Presupuesto nacional para ejecutarse este año. Lo sabemos todos, el Gobierno que encabeza Alberto Fernández no tiene presupuesto, la oposición no le dio presupuesto. Y ese, que parece tan lejano, es el motivo por el cual todavía no se inició la obra, pero seguimos haciendo gestiones para incorporarlo en el presupuesto”.

“Eso nos diferencia: miramos el país desde un sentido federal, con inclusión e igualdad de oportunidades en cada rincón de la Argentina. Lo hemos demandado permanentemente en todos los gobiernos justicialistas y lo hemos hecho dentro de la Provincia a partir de la descentralización”, concluyó.

Fuente Plan b